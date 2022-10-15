En İyi Puan Toplama Oyunları

Puan toplama oyunları, insanların uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesine yardımcı oluyor. Peki, bu konuda en başarılı oyunlar neler? Hazırladığımız listede Android ve iOS cihazları üzerinden oynayabileceğiniz birbirinden başarılı mobil oyunlar yer alıyor.

Mobil cihazlar üzerinden oynanabilen pek çok türde oyun bulunuyor. Bunlardan biri de en yüksek puanı elde etmeye çalıştığınız yapımlardır. Çok basit bir mantığa sahip olan bu yapımlar, dünya çapında çok fazla sayıda oyuncu tarafından tercih ediliyor.

Puan Toplama Oyunları Listesi

Smash Hit

Crossy Road

Temple Run 2

Alto’s Odyssey

Subway Surfers

Into the Dead 2

Run Sausage Run

Jumanji: Epic Run

Sonic Dash 2: Sonic Boom

Crash Bandicoot: On the Run

Yukarıda en başarılı 10 puan toplama oyunu bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynayabileceğiniz oyunlar arıyorsanız internetsiz oynanabilen mobil oyunlar listemizi de inceleyebilirsiniz.

Smash Hit

En iyi ücretsiz mobil oyunlar arasında yer alan Smash Hit'te karşınıza çıkan camları top atarak kırmaya kırmamanız gerekiyor. Her cam kırdığınızda puan elde ediyorsunuz. Yüksek puana sahip olmaya çalıştığınız yapımda eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

Android ve iOS platformlarının en popüler oyunlarından biri olan Smash Hit, çok basit bir oynanışa sahip. Bu sayede kontrollere alışmak için uzun süre harcamanıza gerek kalmıyor. Oyunu cihazınıza indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Crossy Road

Mobil platformun en popüler yapımlarından bir tanesi olan Crossy Road'da trafiğin yoğun olduğu bir bölgede karşıdan karşıya geçmeye çalışıyorsunuz. Oyundaki amaç ise yüksek puan elde etmek. Ekrana dokunarak karakterinizin hareket etmesini sağlıyorsunuz.

100 milyondan fazla indirilen oyunun oynanışı her ne kadar basit olsa da yüksek puanlara ulaşmak oldukça zor. Çok sayıda karakterin yer aldığı yapımda yüksek puan elde edebilmek için refleksinizin çok iyi olması gerekiyor.

Temple Run 2

Refleksin önemli yere sahip olduğu bir diğer oyun ise Temple Run 2'dir. En iyi koşu oyunları arasında bulunan yapımda engellere çarpmadan yüksek puan elde etmeniz gerekiyor. Yıllardır popülerliğini devam ettirerek çok önemli bir başarının altına imza atan Temple Run 2'nin bölüm tasarımları başarılı durumda.

Alto’s Odyssey

Alto’s Odyssey, muhteşem bir görselliğe sahip popüler bir oyundur. Başarılı müziklere sahip olan yapım, stresten uzaklaşmanıza yardımcı oluyor. Milyonlarca oyuncu tarafından tercih edilen mobil oyunda amaç engellere çarpmadan en fazla mesafeye ulaşmaya çalışıyorsunuz. Oyunda ayrıca fotoğraf modu da mevcut.

Subway Surfers

Tren raylarının üzerinde engellere çarpmadan yüksek puana sahip olmaya çalıştığınız Subway Surfers, yıllardır popülerliğini devam ettiriyor. Kaliteli grafiklere ve basit bir oynanışa sahip olan oyunda bir engele çarptığınızda ise oyun sona eriyor.

Sonsuz koşu türündeki başarılı mobil oyunun cihazınıza yüklenmesini beklerken Subway Surfers hikayesi gerçek mi sorusunu yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz. Böylece oyunun hikâyesine dair ortaya atılan iddianın doğru olup olmadığını öğrenebilirsiniz.

Into the Dead 2

Zombi salgınının yaşandığı bir dünyada geçen Into the Dead 2, korku atmosferini oldukça başarılı bir şekilde yansıtıyor. Hayatta kalmaya çalıştığınız yapımda engelleri aşarak koşmanız gerekiyor. Karşınıza çıkan zombileri yok edebilmeniz için kullanabileceğiniz pek çok silah mevcut.

Çok kaliteli grafiklere sahip olan oyunun oynanış sistemi de oldukça başarılı. Çevrim dışı desteği sayesinde internet bağlantısı olmadığı zamanlarda bile oynanabilen popüler yapımın kontrollerine kısa sürede alışabilirsiniz.

Run Sausage Run

Tehlikelerle dolu bir ortamda geçen Run Sausage Run'da durmadan koşan bir sosisi kontrol ediyorsunuz. Normalde hızlı bir şekilde koşan sosis, ekrana basılı tuttuğunuz takdirde yavaşlıyor. Milyonlarca kez indirilen yapımda zorlu engelleri aşarak yüksek puan elde etmeye çalışıyorsunuz.

Jumanji: Epic Run

Android ve iOS işletim sistemine sahip olan mobil cihazlar için geliştirilen Jumanji: Epic Run, sonsuz koşu türünde bir oyundur. Başarılı bir oynanış mekaniğinin yer aldığı yapımda yüksek puan elde etmeye çalışıyorsunuz. Bunun için karşınıza çıkan engellere çarpmamanız gerekiyor.

Oyun esnasında karşınıza altınlar ve çeşitli güçlendiriciler çıkıyor. Puan toplama oyunları arasında yer alan Jumanji: Epic Run'ı daha keyifli hâle getiren güçlendiriciler, daha yüksek puanlar elde edebilmenize yardımcı oluyor.

Sonic Dash 2: Sonic Boom

Sonsuz koşu türündeki Sonic Dash 2: Sonic Boom'da tüm dünyada oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Sonic karakterini kontrol ediyorsunuz. Oyunda tıpkı diğer sonsuz koşu oyunlarındaki gibi karşınıza çıkan engelleri aşarak yüksek puana ulaşmanız gerekiyor. Eğlenceli yapımda kontrol edebileceğiniz çeşitli karakterler mevcut.

Crash Bandicoot: On the Run

Sahip olduğu kaliteli grafikler ve basit oynanış sistemiyle dikkat çeken Crash Bandicoot: On the Run'da yüksek puanlara ulaşmanız gerekiyor. Bu, oyun alanında çeşitli engeller olduğundan ötürü pek de kolay olmuyor. Oyunda refleksler önemli bir yere sahip. Oyun esnasında ayrıca egzotik meyveler de toplamaya çalışıyorsunuz.

Dünya çapında çok popüler bir oyun olan Crash Bandicoot: On the Run'ı cihazınıza indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Bu yazıda puan toplama oyunları listesi hazırladık. Hazırladığımız listede bulunan yapımların indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.