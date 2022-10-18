En İyi Egzersiz Uygulamaları

Egzersiz uygulamaları, spor salonuna gitmenize gerek kalmadan sağlıklı yaşam sürdürmenize yardımcı olur. Bu yazıda Android ve iOS işletim sistemine sahip mobil cihazlar üzerinden kullanabileceğiniz en başarılı uygulamaları sıraladık.

Akıllı telefon ve tablet üzerinden kullanabileceğiniz çok sayıda egzersiz uygulaması bulunuyor. Bu hizmetler sayesinde evde çeşitli egzersizler yapabilir ve böylelikle formunuzu koruyabilirsiniz. Peki, kullanılabilecek en iyi uygulamalar neler?

Egzersiz Uygulamaları Listesi

PRO Fitness

JEFIT Workout

Plank Workout

Home Workout

Workout Trainer

Virtuagym Fitness

Nike Training Club

7 Minute Workout

Daily Ab Workout Free

30 Day Fitness Challenge

Yukarıda en iyi 10 egzersiz uygulaması bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan bakabilirsiniz. Ayrıca sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmak istiyorsanız en iyi diyet uygulamaları listemize de göz atabilirsiniz.

PRO Fitness

Bir milyondan fazla indirilen popüler hizmette PRO Fitness, kas gücünün artmasına yardımcı olabilecek çeşitli programlar sunuyor. Erkekler ve kadınlar için çeşitli antrenmanların yer aldığı uygulamada egzersizler detaylı olarak gösteriliyor. Böylece hizmette bulunan egzersizleri kolayca yapabilirsiniz.

JEFIT Workout

JEFIT Workout bridge, glute kickback dahil olmak üzere 1400'ten fazla egzersiz planının yer aldığı popüler bir uygulamadır. Başarılı hizmette egzersiz planlarının yanı sıra çeşitli programlar da bulunuyor. İster uygulamanın size önerdiği programlara göz atabilir isterseniz popüler programları inceleyebilirsiniz.

Plank Workout

Başlangıç, orta ve gelişmiş olmak üzere üç farklı düzey sunan Plank Workout, çeşitli plank ezersizleri sunuyor. Egzersizler için videolar mevcut. Bu sayede hareketlerin nasıl yapıldığını kolayca öğrenebilirsiniz. Hizmet ayrıca egzersiz süresi ve yakılacak kalori miktarı gibi bilgileri de gösteriyor.

Sırt ağrısının azalmasına, merkez kaslarının güçlenmesine, dengenin ve duruşun gelişmesine, metabolizmanın hızlanmasına yardımcı oluyor. Uygulama üzerinden kilo verme konusunda ilerlemenizi de kolayca görüntüleyebilirsiniz.

Home Workout

Home Workout uygulamasında squat, bridge, glute kickback ve calf raise dahil olmak üzere çeşitli hareketleri içeren pek çok egzersiz planı yer alıyor. Kullanıcı dostu arayüze sahip olan ve bu sayede basit kullanım sunan uygulamada egzersiz hareketlerinin nasıl yapıldığını gösteren fotoğraflar ve videolar mevcut.

Workout Trainer

Workout Trainer, evinizde çok rahat bir şekilde egzersiz yapabilmenize olanak tanıyor. Milyonlarca kez indirilen uygulamada farklı sürelere sahip pek çok egzersiz planı bulunuyor. Çeşitli zorluk seviyelerinin yer aldığı uygulamada egzersiz hareketleri, videolar ile gösteriliyor. Bu sayede hareketlerin nasıl yapıldığını kolayca öğrenebilirsiniz.

Virtuagym Fitness

Ev ve spor salonu için çeşitli programlar sunan Virtuagym Fitness, dünya çapında 5 milyondan fazla indirme sayısıyla dikkat çekiyor. Çok sayıda egzersiz planının yer aldığı uygulamada yer alan videolar sayesinde hareketlerin nasıl yapıldığı konusunda bilgi sahibi olabilirsiniz. Uygulama üzerinden ayrıca kilo takibi de yapabilmeniz mümkün.

Nike Training Club

Egzersizlere dair bir rehber de içeren Nike Training Club, evde yapabileceğiniz çeşitli antrenmanlar sunuyor. Antrenmanların süresi, zorluk seviyesi gibi çeşitli bilgiler de mevcut. Sağlıklı beslenmeyle ilgili pek çok ipucu sunan uygulamada ayrıca insanların sağlıklı alışkanlıklar elde edilmesine yardımcı olabilecek kısa videolar da bulunuyor.

7 Minute Workout

Kullanıcı dostu arayüze sahip olan 7 Minute Workout, yedi dakikalık egzersiz programı sunan popüler bir hizmettir. Yaptığınız antrenmanları takip edebileceğiniz hizmette egzersiz hareketleri animasyon ile gösteriliyor. Çeşitli kişiselleştirme seçeneklerinin yer aldığı uygulamada mola, egzersiz ve geri sayım sürelerini belirleyebilirsiniz.

Daily Ab Workout Free

10 milyondan fazla indirilen Daily Ab Workout Free'de kadınlar ve erkekler için çeşitli egzersizler bulunuyor. Çok basit bir kullanıma sahip olan uygulamada egzersizlere kolayca erişebilirsiniz. Video aracılığıyla hareketlerin nasıl yapılacağı öğretiliyor.

Antrenman konusunda 5 dakika, 8 dakika ve 10 dakika olmak üzere üç farklı seçenek mevcut. Daily Ab Workout Free isimli uygulamayı mobil cihazınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

30 Day Fitness Challenge

Otuz günlük egzersiz programı sunan 30 Day Fitness Challenge'da ekipman kullanmadan yapabileceğiniz egzersiz hareketleri de bulunuyor. Bu sayede evinizde kolayca hareketleri uygulayabilirsiniz. Hareketlerin nasıl yapılacağı video şeklinde gösteriliyor. Uygulama üzerinden kilo takibi de çok pratik bir şekilde yapılabiliyor.

Bu yazıda egzersiz uygulamaları listesi hazırladık. Listede yer alan uygulamaların indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca gün içerisinde toplamda kaç adım attığınızı öğrenmek istiyorsanız en iyi adımsayar uygulamaları listemize de göz atabilirsiniz.