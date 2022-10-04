En İyi Diyet Uygulamaları

Diyet uygulamaları, insanların daha sağlıklı bir yaşam sürdürebilmesine yardımcı olur. Bu yazıda alanında en başarılı uygulamaları bir arada topladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve beğendiğiniz uygulamaları mobil cihazınıza indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.

Sağlıklı yaşam sürmenin en zor kısımlarından biri iyi bir beslenme alışkanlığıdır. Elbette egzersiz de önemlidir fakat sağlıksız yiyecekler yiyorsanız spor, pek bir anlam ifade etmeyecektir. Mobil platformda sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmanıza yardımcı olabilecek çeşitli uygulamalar bulunuyor.

Diyet Uygulamaları Listesi

YAZIO

Fitwell

Bidiyet

Lifesum

Diyetkolik

MyFitnessPal

FatSecret Kalori Sayacı

Yukarıda diyet uygulaması önerileri bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin ayrıntılarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca en iyi adımsayar uygulamaları listemize de bakmayı unutmayın.

YAZIO

Sağlıklı beslenme alışkanlığı kazanmak isteyen kişiler için harika bir uygulama olan YAZIO'da yiyecekler için besin ögelerinin yer aldığı bir kalori tablosu bulunuyor. Öğünler oluşturma işlevini içeren uygulamada kilo takibi de mevcut.

Barkod tarayıcısına da sahip olan uygulamada sağlıklı yiyeceklerden oluşan çeşitli tarifler yer alıyor. 10 milyondan fazla indirilen YAZIO adlı uygulamada gün içerisinde ne kadar kalori harcadığınızı takip edebilmenize imkân tanıyan kalori hesaplayıcısı da mevcut.

Fitwell

Oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Fitwell, fitness ve sağlık uygulamasıdır. Kişiye özel beslenme programı sunan uygulama, bu sayede insanların sağlıklı bir şekilde beslenmesine yardımcı oluyor. Uygulama üzerinden yediklerinizi ve içtiklerinizi kaydedebilirsiniz. Yiyecekler için kahvaltı, ara öğün, öğlen yemeği gibi bölümler mevcut.

Attığınız adımları, yaktığınız kaloriyi ve yaptığınız aktiviteleri takip edebilirsiniz ve hatta bu bilgileri arkadaşlarınız ile paylaşabilmeniz de mümkün. Kişiye özel egzersiz programı sunan uygulamada egzersizler için videolar mevcut.

Bidiyet

En iyi zayıflama uygulamaları arasında yer alan Bidiyet, insanların sağlıklı bir şekilde kilo vermesine yardımcı oluyor. Çok başarılı bir arayüze sahip olan uygulamada yüzlerce yemek tarifi mevcut. Tariflere kolayca erişebilir ve beğendiğiniz bir tarifi yapabilirsiniz.

Çeşitli diyet programlarının yer aldığı hizmette size en uygun diyet listesini seçebilir ve uygulamaya başlayabilirsiniz. Diyet listelerinin yanı sıra ünlü diyetisyenlerin programları da mevcut. Günlük su tüketiminizi ve kilo grafiğinizi uygulama içerisinden takip edebilirsiniz. Bidiyet'te ayrıca sağlıkla ilgili çeşitli blog yazıları da bulunuyor.

Lifesum

Lifesum'da çeşitli diyet programları yer alıyor. 10 milyondan fazla indirilen uygulama, bu sayede sağlıklı kilo verilebilmesine imkân tanıyor. Kullanıcı dostu arayüze sahip olan hizmette ayrıca sağlıklı yemeklerin yer aldığı bir bölüm de bulunuyor. Bu bölümde yemeklerin ne kadar kaloriye sahip olduğu bilgisi de mevcut.

Ne kadar kalori harcadığınızı, gün içerisinde içtiğiniz su miktarını ve daha fazlasını uygulama üzerinden takip edebilmeniz mümkün. Uygulamada ayrıca barkod tarayıcısı yer alıyor. Böylece gün içerisinde tüketilen yiyecekler kolayca takip edilebiliyor.

Diyetkolik

Sağlıklı bir şekilde kilo vermek, kilo almak ya da kilosunu korumak isteyen kişilerin kullanabileceği Diyetkolik'te "Kaç Kalori" özelliği mevcut. Bu özellik sayesinde istediğiniz yemeğin kalori bilgisine ve besin değerlerine dair detaylı bilgiye erişebilirsiniz.

Sade bir arayüze sahip olan uygulamada Egzersiz Takipçisi isimli bir özellik de bulunuyor. Bu sayede gün içerisinde yaptığınız egzersizleri uygulamaya ekleyebilmeniz mümkün. Diyetisyen ile internet üzerinden diyetinizle alakalı soru sorma imkânı da mevcut.

MyFitnessPal

MyFitnessPal uygulamasının veritabanında 6 milyondan fazla gıda yer alıyor. Hizmette yer alan arama kısmına kalorisini merak ettiğiniz yiyeceği yazabilir ve çok hızlı bir şekilde bilgi sahibi olabilirsiniz.

100 milyondan fazla indirilen uygulamada Yiyecek Kaydı adlı bir özellik mevcut. Bu özellik, kullanıcıların çok basit bir şekilde yiyecek takibi yapabilmesine olanak tanıyor. Aktivite kaydı özelliğinin yer aldığı uygulama üzerinden su tüketiminizi de takip edebilirsiniz. Böylece gün içerisinde toplamda ne kadar su içtiğinizi analiz edebilirsiniz.

FatSecret Kalori Sayacı

Başarılı arayüzü sayesinde çok kolay bir kullanım sunan FatSecret Kalori Sayacı'nda çeşitli tarifler ve diyetler bulunuyor. Uygulamayı açtığınızda ilk olarak hedefinizin kilo vermek mi, kiloyu korumak mı yoksa kilo almak mı olduğunu belirlemeniz gerekiyor. Daha sonra cinsiyet ve mevcut kilo gibi birtakım soruları yanıtlamalısınız.

Daha sonra uygulama günlük alınması gereken bir kalori miktarı belirliyor. Uygulamada öğünlerde tükettiğiniz besinleri düzenli olarak ekliyorsunuz. Ekleme işlemi esnasında yiyeceğin kalori miktarını ve besin değerlerini görebiliyorsunuz. Yiyecekleri ekledikçe otomatik olarak toplam kalori hesaplanıyor.

Bu yazıda diyet uygulamaları listesi hazırladık. Listede yer alan uygulamaların indirme bağlantılarına aşağıdan erişebilirsiniz. Ayrıca yemek yerken izlenecek diziler listemize de göz atabilirsiniz.