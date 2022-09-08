En İyi Adımsayar Uygulamaları - 2022

Adımsayar uygulamaları, gün içerisinde toplamda ne kadar adım attığını öğrenmek isteyen kişiler için oldukça kullanışlıdır. Peki, bu konuda en başarılı hizmetler neler? Hazırladığımız listede oldukça popüler uygulamaları bir arada topladık.

Koşu ve yürüyüş yapmaya başlayan kişiler ne kadar adım attığını öğrenmek ister. Kullanıcıların adımlarını sayan ve ne kadar mesafe katedildiğini gösteren pek çok adım sayma uygulaması bulunuyor. Bu uygulamalar, çeşitli istatistiki bilgilere kolayca ulaşılmasını mümkün hâle getiriyor.

Bu yazıda kullanıcıların adımlarını sayan popüler uygulamaların bir listesini hazırladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve beğendiğiniz uygulamayı indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.

Adımsayar Uygulamaları Listesi

Fitbit

Accupedo

Google Fit

Huawei Health

Samsung Health

Step Counter - Pedometer

Walkers: Yürüyüş & Adımsayar

Yukarıda en iyi 7 adım sayma uygulaması bulunuyor. Listede yer alan programların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Fitbit

Çok başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan Fitbit üzerinden toplam adım sayısına çok kolay bir şekilde erişebilirsiniz. Akıllı telefon kullanıcıları arasında oldukça popüler olan spor uygulaması ayrıca katedilen mesafe, yakılan kalori miktarı gibi bilgilere de bakabilirsiniz.

Kolay kullanımı ile dikkat çeken Fitbit ağırlık konusunda haftalık, aylık, üç aylık ve yıllık gibi kategoriler bulunuyor. Seçtiğiniz kategoriye göre ne kadar süre zarfında kaç kilogram kilo verdiğinizi görüntüleyebilirsiniz.

Gelişmiş özelliklerin yer aldığı uygulamada çeşitli antrenmanlar, beslenme programları ve daha fazlası bulunuyor. Uygulamayı cihazınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Accupedo

Corusen LLC tarafından ücretsiz olarak sunulan Accupedo, kullanıcıların gün içerisinde kaç adım attığını gösteriyor. Uygulama adım sayısının yanı sıra kaç kalori yakıldığını, ne kadar mesafe katedildiğini ve daha fazlasını sunuyor.

Başarılı bir arayüze sahip olan ve böylelikle çok kolay bir kullanım sunan uygulamada çeşitli temalar bulunuyor. Popüler hizmette günlük, haftalık, aylık ve yıllık grafikler bulunuyor. Bu grafiklere göz atarak belli bir süre zarfında ne kadar performans sergilediğinizi öğrenebilirsiniz.

Çok sayıda kişi tarafından tercih edilen uygulamada widget desteği de mevcut. Bu sayede uygulamanın widget'ını akıllı telefonunuzun ana sayfasına ekleyebilir ve bazı bilgilere kolayca erişebilirsiniz.

Google Fit

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Google tarafından sunulan Google Fit isimli uygulama üzerinden adım sayısı, yakılan kalori miktarı dahil olmak üzere birçok bilgi sunuyor. 100 milyondan fazla indirilen uygulama, dünya çapında çok popüler durumda.

Başarılı hizmette Android Wear desteği de mevcut. Bu sayede antrenmanlarınızı ister akıllı telefonunuzdan isterseniz akıllı saatinizden takip edebilirsiniz. Uygulamayı ücretsiz olarak indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

Huawei Health

Sahip olduğu başarılı arayüz ile dikkat çeken Huawei Health isimli uygulamada Sağlık, Egzersiz, Keşfet, Cihazlar ve Ben olmak üzere beş farklı kategori bulunuyor. Sağlık kategorisinden adım sayısı ve kilo gibi bilgilere erişebilirsiniz. Cihazlar kategorisi üzerinden yürüyüş, bisiklete binme gibi çeşitli bölümler mevcut.

Cihazlar kategorisi üzerinden akıllı saatinizi ya da akıllı bilekliğinizi uygulamaya bağlayabilirsiniz. Ben kategorisinden ise uygulamayı kullanmaya başladığınız andan itibaren toplamda attığınız adım sayısı, yaktığınız kalori miktarı, katettiğiniz mesafe, en çok adım attığınız gün dahil olmak üzere çeşitli bilgilere erişebilirsiniz.

Samsung Health

Samsung tarafından geliştirilen ve yayımlanan Samsung Health isimli uygulama, dünya çapında çok sayıda kişi tarafından kullanılıyor. Gün içerisinde kaç adım attığınızı görüntüleyebileceğiniz uygulamada katedilen mesafe gibi çeşitli bilgilere de ulaşabilirsiniz.

Gelişmiş özellikler sunan Samsung Health uygulamasında ayrıca sağlıklı beslenme alışkanlıkları da oluşturabilmeniz mümkün. Beslenmenin yanı sıra çeşitli antrenman programları da bulunuyor. Çok kolay bir kullanıma sahip olan uygulamayı indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Step Counter - Pedometer

Adımları saymak için akıllı telefonda yer alan sensörü kullanan Step Counter - Pedometer isimli uygulamada GPS izlemesi bulunmuyor. Böylelikle bataryadan tasarruf edilebiliyor. Gün içerisinde atılan adım sayısının yanı sıra yakılan kalori miktarı, katedilen mesafe, yürüyüş süresi gibi bilgilere erişebilirsiniz.

Çok şık bir arayüze sahip olan uygulamayı kullanabilmek için giriş yapmak gerekmiyor. Dolayısıyla indirip yükledikten sonra hesap oluşturma işlemi gerçekleştirmeden uygulamayı kullanabilirsiniz. 24 saatlik, haftalık ve aylık istatistikler grafikler şeklinde gösteriliyor. İstatistiki bilgiler konusunda kalori, adım, zaman gibi kategoriler mevcut.

Walkers: Yürüyüş & Adımsayar

Walkers sayesinde gün içerisinde kaç adım attığınızı çok pratik bir şekilde öğrenebilirsiniz. Çok başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan uygulama üzerinden günlük ve haftalık olarak adımlarınızı takip edebilmeniz de mümkün. Bu sayede analiz yapabilirsiniz.

Sunduğu basit kullanım ile dikkat çeken uygulamada attığınız adım sayısına göre çeşitli puanlar veriliyor. Elde edilen puanlar bazı markalardan indirimler, hediye çekleri ve ürünler alabilmek için kullanılabiliyor. Uygulamada ayrıca atılan adımlar ile gıda, eğitim, fidan gibi kategorilerde bağış yapabilme seçeneği de mevcut.

Bu yazıda adımsayar uygulamaları listesi hazırladık. Listede yer alan uygulamaların indirme bağlantılarına aşağıdan erişebilirsiniz. Ayrıca en iyi spor uygulamaları listemize de göz atabilirsiniz.