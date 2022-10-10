En İyi Helikopter Oyunları

Helikopter oyunları neler? Bu yazıda helikopter kullanabilmenize imkân tanıyan birbirinden başarılı yapımları bir arada topladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve beğendiğiniz oyunu indirip oynamaya başlayabilirsiniz.

Akıllı telefon ve tablet üzerinden oynanabilecek çok sayıda helikopter oyunu bulunuyor. Bu yapımların bazıları başarılı oynanış sistemiyle ön plana çıkarken bazıları ise kaliteli görselleri ile dikkat çekiyor. Peki, helikopter kullanabileceğiniz başarılı yapımlar neler?

En Güzel Helikopter Oyunları Listesi

HELI 100

Helicopter Sim

Dustoff Heli Rescue

Dustoff Heli Rescue 2

City Helicopter Game 3D

Absolute RC Heli Simulator

Helicopter Flight Simulator 3D

Gunship Battle: Helicopter 3D

Yukarıda en başarılı 8 helikopter oyunu bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan bakabilirsiniz. Ayrıca en iyi uçak oyunları listemize de göz atabilirsiniz.

HELI 100

Refleksin önemli bir rol oynadığı HELI 100’de seviyeleri başarılı bir şekilde tamamlayabilmek için helikopter kullanarak düşmanları yok etmeniz gerekiyor. Düşmanlar her defasında çevrenizde bir çember oluşturuyor ve bu çember zamanla daralıyor.

Çok sayıda seviyenin yer aldığı oyunda düşmanlara karşı mücadele ederken yardımcı olabilecek çeşitli güçlendirmeler bulunuyor. Uzun süre boyunca keyifli zaman geçirmesine imkân tanıyan oyun kaliteli grafiklere ve başarılı oynanış sistemine sahip.

Helicopter Sim

Simülasyon oyunları arasında yer alan Helicopter Sim’de verilen görevleri başarılı bir şekilde tamamlamaya çalışıyorsunuz. 20’den fazla görevin yer aldığı yapım, simülasyon türünde olduğundan ötürü gerçekçi bir deneyim sunuyor. Oyunda ayrıca üç farklı zorluk seviyesi bulunuyor.

RORTS tarafından sunulan yapım, basit oynanış yerine gerçekçi bir helikopter kullanımı isteyen oyunculara hitap ediyor. Başarılı oynanış mekaniğine sahip olan oyunda kontroller ilk etapta biraz zor gelebilir ancak bir süre sonra alışabilirsiniz.

Dustoff Heli Rescue

Birbirinden tehlikeli görevlerin yer aldığı Dustoff Heli Rescue'de helikopter kullanarak rehine kurtarma operasyonları gerçekleştiriyorsunuz. Bunun için bölgede yer alan düşmanları yok etmeniz lazım. Bunun yanı sıra düşman konvoylarını da ortadan kaldırmanız gerekebiliyor.

Bazen şiddetli yağmur yağarken bazen ise bir gün batımı esnasında görevleri yerine getiriyorsunuz. Farklı hava koşulları, oyunu daha keyifli hâle getiriyor. 5 milyondan fazla indirilen oyunda üç adet helikopter mevcut. Bu araçlar farklı özelliklere sahip. Helikopterler için üç tür silah bulunuyor.

Dustoff Heli Rescue 2

Helikopter oyunları arasında yer alan Dustoff Heli Rescue 2'de bazı görevlerde kurtarma operasyonları düzenlemeniz gerekirken bazı görevlerde ise üssünüzü korumak için mücadele vermeniz gerekiyor. Üç boyutlu grafiklere sahip olan yapımda pek çok görev bulunuyor.

Görevleri başarılı bir şekilde gerçekleştirmeye çalışırken kullanabileceğiniz 9 farklı helikopter yer alıyor. Farklı hava koşullarına sahip olan yapımda 11 adet silah mevcut. Keyifli zaman geçirebileceğiniz oyun, çölden ormana tepelerden karlı araziye kadar çeşitli bölgelerde geçiyor.

City Helicopter Game 3D

Akıllı telefon ve tablet üzerinden oynanabilen City Helicopter Game 3D'de 20 farklı seviye bulunuyor. Oyundaki amaç ise helikopteri belirlenen konuma götürmek ve iniş yapmak ancak bu pek de kolay olmuyor. Bunun sebebi ise oyun şehir içerisinde geçtiğinden ötürü karşınıza gökdelen gibi yapılar çıkabiliyor.

Söz konusu durumdan ötürü helikopteri kullanırken dikkatli olmanız gerekiyor. Helikopter kullanma oyunu City Helicopter Game 3D'de kaza yaptığınızda ise oyun sona eriyor ve seviyeyi yeniden oynamak zorunda kalıyorsunuz. 10 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken oyun üç boyutlu grafiklere sahip.

Absolute RC Heli Simulator

Gerçekçi bir deneyim sunan Absolute RC Heli Simulator isimli yapımda RC helikopter modellerini kullanma imkânı sunuyor. Oyun, simülasyon türünde olduğu için basit bir oynanışa sahip değil fakat bir süre sonra kontrollere alışabilirsiniz.

On milyondan fazla indirilen yapımın grafik kalitesi memnun edici seviyede. Oyunda helikopterlerin yanı sıra uçak ve tekne gibi araçlar da bulunuyor. Başarılı yapım çevrim dışı desteğine sahip. Bu sayede internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynanabiliyor.

Helicopter Flight Simulator 3D

Üç boyutlu grafiklere sahip olan Helicopter Flight Simulator 3D'de helikopter sürerek görevleri yerine getirmeniz gerekiyor. Helikopter simülasyonu oynamak isteyen kişilere hitap eden oyun, gerçekçi bir deneyim sunuyor. 20 farklı görevi içeren yapımın zorluk seviyesi, görevleri tamamladıkça artıyor.

Simülasyon türünden hoşlanıyorsanız başarılı helikopter oyunu Helicopter Flight Simulator 3D’de keyifli vakit geçirebilmeniz mümkün. Bir milyondan fazla indirilen oyunu cihazınıza indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Gunship Battle: Helicopter 3D

Helikopter kullanma oyunu Gunship Battle: Helicopter 3D'de çeşitli operasyonlar düzenleyerek düşmanları yok etmeye çalışıyorsunuz. Her helikopterin kendine has özellikleri bulunuyor. Ekranın üzerinde yer alan butonlar sayesinde aracı kontrol edebiliyorsunuz.

100 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken yapımda helikopterlerin yanı sıra uçaklar da yer alıyor. Bu, oyunun uzun süre boyunca keyifli bir deneyim sunmasına yardımcı oluyor. Çevrim dışı modu destekleyen oyunu internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynayabilirsiniz.

Bu yazıda helikopter oyunları listesi hazırladık. Hazırladığımız listede bulunan yapımların indirme bağlantılarına aşağıdan erişebilirsiniz. Ayrıca en iyi tır sürme oyunları listemize de göz atmayı unutmayın.