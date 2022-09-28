En İyi Tır Sürme Oyunları

Tır sürme oyunu oynamak isteyen kişiler için birbirinden eğlenceli yapımların yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listeye göz atabilir ve çeşitli oyunlar keşfedebilirsiniz. Beğendiğiniz oyunu cihazınıza indirip hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

Akıllı telefon ve tablet üzerinden tır sürebilmenize imkân tanıyan pek çok mobil oyun yer alıyor. Bu yapımların bazıları, sahip olduğu başarılı oynanış sistemi ve kaliteli grafikler ile dikkatleri üzerinde topluyor.

Bu yazıda mobil cihazlar üzerinden oynanabilecek en başarılı tır sürme oyunları listesi hazırladık. Eğer akıllı telefon ve tablette tır sürmek istiyorsanız hazırladığımız listeyi inceleyebilirsiniz.

En Popüler Tır Sürme Oyunu Önerileri

Euro Truck Driver

Dr. Truck Driver

Truck Simulation 16

Grand Truck Simulator

World Truck Simulator

Mobile Truck Simulator

Euro Truck Driver 2018

Truck Simulator Ultimate

Universal Truck Simulator

Truck Simulation 19

Yukarıda en başarılı tır sürme oyunları bulunuyor. Listede yer alan yapımların ayrıntılarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca en iyi tank oyunları listemize de bakabilirsiniz.

Euro Truck Driver

Gerçekçi oynanış sistemi ile dikkat çeken Euro Truck Driver'da tır kullanarak çeşitli yükler taşımanızı isteyen görevler bulunuyor. Örneğin bazı görevler arabalar taşımanızı gerektirirken bazı görevler ise yakıt taşıtmanızı gerektiriyor. Yük taşırken kaza yapmamanız büyük bir öneme sahip.

Görevleri başarılı bir şekilde tamamladıkça paralar kazanabilirsiniz. Kazandığınız paralarla yeni tırlar satın alabilir, sahip olduğunuz tırları özelleştirebilirsiniz. Kaliteli grafiklere sahip olan yapımda çevrim içi mod da mevcut.

Dr. Truck Driver

En iyi simülasyon oyunları arasında yer alan Dr. Truck Driver'da çeşitli yük seçenekler bulunuyor. Oldukça başarılı oynanış mekaniğine sahip olan yapımda şehirler arasında yolculuk yaparak yük teslimatı yapıyorsunuz.

Taşıma esnasında kaza yapılmaması gerekiyor çünkü taşına yükler hasarlı olarak teslim ederseniz ödenecek tutar üzerinden kesinti yapılıyor. Gece gündüz döngüsüne sahip olan oyunda çeşitli kamera modları bulunuyor.

Truck Simulation 16

Batı ve Orta Avrupa'daki bölgelerinde seyahat edebilmenize olanak tanıyan Truck Simulation 16'da çeşitli araçlar bulunuyor. Görevler kapsamında yük taşıyarak para kazanabilir ve kazandığınız paralar ile yeni bir tır satın alabilirsiniz. Yükler görevden göreve değişiklik gösterebiliyor.

Oyuncuların uzun süre boyunca keyifli vakit geçirebilmesine imkân tanıyan yapımın grafikleri yeterli seviyede. Çeşitli kamera modlarını içerisinde barındıran oyunda sekiz farklı ürün kategorisinden dorseler bulunuyor. Taşıyacağınız ürüne göre dorse tipi de değişiyor. Oyunu oynayabilmek için belirli bir ücret ödeyerek satın almanız gerekiyor.

Grand Truck Simulator

Grand Truck Simulator, geçekçi oynanış sistemine sahip olan popüler bir oyundur. Tır ile diğer şehirlere yük taşıyabileceğiniz yapımda havalı korna da mevcut. Oyunda gece gündüz döngüsü bulunuyor. Bu sayede hem gündüzleri hem de geceleri yük taşıyabilmeniz mümkün.

Gerçekçi yakıt tüketimi ile dikkat çeken yapımda farklı dorse türleri yer alıyor. Diğer pek çok tır simülasyonu oyununda olduğu gibi yük taşırken kaza yapmamaya özen göstermeniz gerekiyor.

World Truck Simulator

World Truck Simulator isimli oyunda çeşitli tırlar bulunuyor ve her tır çeşitli özelliklere sahip. Sahip olduğunuz araçları kişiselleştirme imkânı sunan yapımda kokpit kamera açısında çeşitli ayarlamalar yapabilirsiniz. Böylece kendinize uygun açıyı ayarlayabilirsiniz.

Büyük bir haritaya sahip olan yapımda World Truck Simulator'da gece gündüz döngüsü de mevcut. Lider tablosu, başarım sistemi gibi detayların yer aldığı yapımda araç içerisinde navigasyon da bulunuyor.

Mobile Truck Simulator

On milyondan fazla indirilen Mobile Truck Simulator, gerçekçi bir tır sürüş deneyimi sunması ile dikkat çekiyor. Güneşli ve gök gürültülü yağmurlu gibi hava olaylarını içeren oyunda gece gündüz döngüsü de yer alıyor. Kolay kontrollere sahip olan yapımda gerçekçi trafik sistemi ve yakıt tüketimi mevcut.

Kaliteli grafikler, başarılı oynanış sistemi ve çeşitli detaylar sayesinde keyifli oyun deneyimi sunan Mobile Truck Simulator'da yük taşıyarak para kazanıyorsunuz. Oyunda ayrıca farklı kamera açıları da yer alıyor.

Euro Truck Driver 2018

Büyük bir haritaya sahip olan Euro Truck Driver 2018'da kariyer ve çok oyunculu olmak üzere iki farklı mod bulunuyor. Gerçekçi kontroller ve kaliteli grafikleriyle ön plana çıkan yapımda kar, yağmur ve güneş gibi dinamik hava durumu sistemi mevcut.

Truck Simulator Ultimate

Tır simülasyonu türündeki popüler mobil oyun Truck Simulator Ultimate'te 100'den fazla şehirde çeşitli yükler taşıyabilirsiniz. 30'dan fazla tırın yer aldığı oyunda çeşitli modifikasyon seçenekleri yer alıyor. 25'ten fazla dili destekleyen Truck Simulator Ultimate'te gerçekçi hava durumu sistemi bulunuyor.

Universal Truck Simulator

En iyi Euro Truck Simulator 2 benzeri oyunlar arasında yer alan Universal Truck Simulator, gece ve gündüz döngüsüne sahip başarılı bir simülasyon oyunudur. Gerçekçi motor seslerine sahip olan yapımda yağmur, gök gürültüsü, sistem ve dahasını içeren hava durumu sistemi mevcut. Oyunda ayrıca hasar sistemi de yer alıyor.

Truck Simulation 19

Listemizin son sırasında Truck Simulation 19 bulunuyor. 3D tır sürme oyunları arasında bulunan yapım 45'ten fazla şehir mevcut. Kokpit kamera açısının da yer aldığı oyunda çeşitli yükler ve dorseler yer alıyor. Gerçekçi oynanış mekaniği ile dikkat çeken yapımda havalı korna, hız sabitleyici gibi ögeler de bulunuyor.

Bu yazıda akıllı telefon ve tablet üzerinden tır sürebilmenize imkân tanıyan mobil oyunları sıraladık. Listede yer alan yapımların indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca en iyi araba oyunları listemize de göz atabilirsiniz.