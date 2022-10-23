En İyi Matematik Oyunları

Matematik oyunları, eğlenceli zaman geçirilmesine imkân tanırken aynı zamanda insanların matematiği sevmesine yardımcı oluyor. Bu yazıda akıllı telefon ya da tablet üzerinden oynayabileceğiniz başarılı yapımları bir arada topladık.

Android ve iOS işletim sistemine sahip olan cihazlar için geliştirilen çok fazla sayıda oyun yer alıyor. Bunlar arasında matematik temasına sahip yapımlar da bulunuyor. Peki, eğlendirirken aynı zamanda öğreten yapımlar neler?

Matematik Oyunları Listesi

Threes!

Math Duel

Math Land

Laser Math

Math Game

2048 Balls 3D

Freaking Math

Math Challenge

Math in 3 Seconds

Yukarıda en başarılı 9 matematik oyunu bulunuyor. Listede yer alan yapımların detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca ders çalışırken verimliliği arttırmak istiyorsanız en iyi ders çalışma uygulamaları listemize de bakabilirsiniz.

Threes!

Bulmaca türündeki Threes! Isimli yapımda ekranda yer alan sayıları kaydırarak eşleştirmeye çalışıyorsunuz. Eşleştirme işlemini gerçekleştirerek 3 ve üçün katı olan sayıları elde etmeniz gerekiyor. Örneğin, 1 ve 2 sayılarını birleştirerek 3 sayısına ulaşabilir, iki adet 3 sayısını birleştirerek 6 elde edebilirsiniz.

En yüksek sayıyı elde etmeye çalıştığınız yapım, çok kolay bir oynanışa sahip. Bu sayede oyunun oynanış mekaniğine çok kısa sürede alışabilirsiniz. Oyunu internet bağlantısı olmadığı zamanlarda da oynayabilirsiniz.

Math Duel

Matematik temasına sahip olan Math Duel'de toplama, çıkarma, bölme ve çarpma işlemlerini içeren sorular yer alıyor. Arkadaşlarla oynanacak oyunlar arayan kişiler için harika bir yapım olan Math Duel'de arkadaşlarınız ile beraber uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirebilirsiniz.

Dört farklı zorluk seviyesinin yer aldığı yapımda sorulara her doğru yanıt verdiğinizde bir puan kazanıyor, yanlış yanıt verdiğinizde ise bir puan kaybediyorsunuz. 10 milyondan fazla indirilen yapım hem çocuklara hem de yetişkinlere hitap ediyor.

Math Land

Math Land, eğlenceli vakit geçirilmesine olanak tanırken aynı zamanda matematiği sevdiren yapımlar arasında yer alıyor. Çocuklara hitap eden yapımda dört işlemin yer aldığı soruları yanıtlamaya çalışıyorsunuz. Kaliteli grafiklere sahip olan oyunda uzun süre boyunca keyifli zaman geçirebilirsiniz.

Bir milyondan fazla indirilen oyunda çevrim dışı mod desteği mevcut. Başarılı oynanış sistemiyle dikkat çeken oyunu internet bağlantısı olmadığında da oynayabilirsiniz.

Laser Math

Matematik oyunları arasında yer alan Laser Math adlı oyunda lazere yakalanmamak için ilerlemeye çalışıyorsunuz. Bunun için de karşınıza çıkan matematik sorularına doğru cevap vermeniz gerekiyor. Oyuna başlarken toplama, çarpma, bölme veya çıkarma işlemini seçebiliyorsunuz.

Soruların klasik mi doğru yanlış mı yoksa çoktan seçmeli mi olacağını da seçebiliyorsunuz. Zorluk seviyesini belirleyebildiğiniz yapımda her doğru cevap verdiğinizde puan elde ediyorsunuz. Böylece yüksek puan elde etmeye çalışabilirsiniz.

Math Game

10 milyonu aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken Math Game'de karşınıza çıkan soruları yanıtlayarak yüksek puan elde etmeye çalışıyorsunuz. Toplama, çıkarma, çarpma, bölmenin yanı sıra üslü sayılar ve köklü sayılar ile ilgili sorular da bulunuyor.

Çok sade bir arayüze sahip olan oyun, matematik işlemlerini çözme konusunda kendinizi geliştirmenize yardımcı olabilir. Çevrim dışı mod desteğinin yer aldığı yapımı cihazınıza indirebilir ve hemen oynamaya başlayabilirsiniz.

2048 Balls 3D

2048 Balls 3D'de bir oyun alanında üzerinde sayı olan toplar yer alıyor. Oyundaki amaç ise aynı sayıya sahip topları birleştirerek 2048 sayısını elde etmeye çalışmak. Basit bir oynanışa sahip yapımda hamle sınırı ve süre sınırı yer almıyor. Böylece rahat bir şekilde düşünerek doğru hamleler yapabilirsiniz.

Freaking Math

Freaking Math'te karşınıza çıkan dört işlem çözümlerinin doğru mu yoksa yanlış mı olduğuna hızlı bir şekilde karar vermeniz gerekiyor. Bu, oyunun zorluk seviyesini arttırıyor. Her doğru cevabınızda puan elde ediyorsunuz. Bir milyonu aşkın indirme sayısıyla dikkat çeken oyundaki amaç ise yüksek puan elde etmeye çalışmak.

Math Challenge

Oldukça basit bir oynanışa sahip olan Math Challenge'da ekranda yer alan temel matematik sorularına yanıt vermek için dört farklı seçenekten birini hızlı şekilde seçmeniz gerekiyor. Sade bir arayüze sahip olan yapımda her doğru yanıtta puan elde ediyorsunuz. Böylece kendi rekorunuzu geçmeye çalışabilirsiniz.

Math in 3 Seconds

Matematik temasına sahip olan yapımları seven kişilerin uzun süre boyunca eğlenceli zaman geçirmesine imkân tanıyan Math in 3 Seconds'ta toplama, çıkarma, bölme ve çarpma işlemlerinden oluşan soruları hızlı bir şekilde çözmeniz gerekiyor. Doğru yanıtı bulabilmek için yalnızca 10 saniyeniz bulunuyor.

Bu yazıda matematik oyunları listesi hazırladık. Listede yer alan yapımların indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca en iyi hikayeli oyunlar listemize de göz atabilirsiniz.