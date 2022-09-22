En İyi Ders Çalışma Uygulamaları

Ders çalışma uygulamaları, verimliliği üst seviyeye taşırken aynı zamanda dersler hakkında yeni bilgilerin daha kolay bir şekilde öğrenebilmesine olanak tanıyor. Bu yazıda ders çalışırken size kolaylık sağlayabilecek ve daha verimli hâle getirebilecek uygulamaları bir arada topladık.

Ders çalışırken kullanabileceğiniz çok sayıda uygulama bulunuyor. Bu uygulamalardan bazıları derse daha iyi bir şekilde odaklanmanızı sağlarken bazıları ise çözemediğiniz sorular konusunda yardımcı olur. Böylelikle çözemediğiniz soruların nasıl çözüldüğünü öğrenebilir ve daha verimli şekilde çalışabilirsiniz.

Ders Çalışma Uygulamaları Listesi

Forest

Todoist

Udemy

Quizlet

Any.do

Kunduz

Evernote

StudyBlue

Photomath

QualityTime

SimpleMind

Google Keep

Khan Academy

Benim Hocam Mobil

Pomodoro Timer Lite

Yukarıda oldukça kullanışlı ders uygulamaları bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin ayrıntılarına ve indirme bağlantılarına aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca ders çalışma programı hazırlamaya nereden başlayacağınızı bilmiyorsanız başarılı ders çalışma programı nasıl hazırlanır sorusunu yanıtladığımız yazıya bakabilirsiniz.

Forest

Ders çalışırken ya da soru çözerken sık sık akıllı telefonunuza mı bakıyorsunuz? Bu durum, dersten verim alamamanıza neden olur. Sınava hazırlandığınız bir dönemde tüm odağınızı derse vermenizi sağlayacak bir uygulama bulunuyor.

Forest, ders çalışma süreci bitene kadar akıllı telefonunuzu kullanmamanıza olanak tanır. Sade bir arayüze sahip olan uygulamayı açtığınızda karşınıza bir fidan çıkıyor. "Ağaç dik" butonuna basmanız hâlinde geri sayım başlıyor. Eğer bu süre zarfında uygulamadan çıkmazsanız fidan büyüyor ve ağaç oluyor.

Söz konusu işlemi ne kadar çok tekrar ederseniz o kadar çok ağaca sahip olabiliyorsunuz. Süreyi ayarlayabilme imkânına da sahipsiniz. Örneğin 30 dakika boyunca derse odaklanmanız gerekiyorsa uygulama üzerinden süreyi otuz dakika olarak ayarlayabilirsiniz.

Todoist

Dünya çapında çok büyük bir popülerliğe sahip olan Todoist sayesinde bir ders çalışma planı hazırlayabilirsiniz. Örneğin bugün 300 soru çözme, 1 saat matematik çalışma gibi hedefler belirleyebilirsiniz. Tamamladığınız görevleri kolayca işaretleyebilirsiniz.

Uygulama üzerinden hatırlatıcılar da kurabilmeniz mümkün. Böylelikle uygulama, ders çalışma zamanınız geldiğinde size hatırlatır. Todoist ayrıca oldukça başarılı bir arayüze sahip. Bu sayede kolay bir kullanım imkânı sunuyor.

Udemy

Udemy'de tasarımdan müziğe fotoğrafçılıktan yazılım geliştirmeye kişisel gelişimden işletmeye kadar çok fazla konuda çeşitli kurslar bulunuyor. Örneğin üniversitede bilgisayar mühendisliği okuyorsanız Udemy'de yazılım geliştirme ile alakalı konular bulabilirsiniz.

Quizlet

En iyi İngilizce kelime öğrenme uygulamaları arasında yer alan Quizlet, yabancı dilinizi geliştirmek için harika bir hizmettir. Bu uygulama, ders çalışırken de harika bir yardımcı olabilir. Örneğin İngilizce dersi için öğrenmeniz gereken kelimeleri ve anlamlarını uygulamaya ekleyerek kendi kartlarınızı oluşturabilir ve böylelikle ezber yapabilirsiniz.

Any.do

Sade bir arayüze sahip olan ve bu sayede kolay bir kullanım imkânı sunan Any.do uygulaması sayesinde yapılacaklar listesi oluşturabilirsiniz. Bu özelliği günlük ders planı oluşturmak için kullanabilirsiniz. Uygulamada ayrıca hatırlatıcı da yer alıyor. Bu sayede günlük çalışma saatinizi de belirleyebilirsiniz.

Kunduz

Kunduz, en iyi soru çözme uygulamaları arasında yer alıyor. KPSS, YKS, TYT, AYT, ALES, YDS ve LGS'ye hazırlanan kişiler arasında oldukça popüler olan uygulama üzerinden sorular paylaşabilirsiniz. Bunun haricinde diğer kullanıcılar tarafından paylaşılan soruları çözerek gelir elde edebilirsiniz.

Evernote

En popüler not alma uygulamalarından bir tanesi olan Evernote sayesinde ders çalışırken önemli kısımları unutmamak için notlar ekleyebilirsiniz. Kullanıcı dostu arayüze sahip olan uygulamada görsel ekleme seçeneği de mevcut. Evernote'da ayrıca hatırlatıcı da bulunuyor.

StudyBlue

Bir milyondan fazla indirilen StudyBlue, ders çalışırken ezber yapmakta zorlanan kişiler için harika bir hizmettir. En iyi ders uygulamaları arasında bulunan StudyBlue üzerinden bilgi kartları oluşturabilirsiniz. Böylelikle kelimeleri daha kolay bir şekilde ezberleyebilirsiniz. Kolay kullanıma sahip olan uygulamayı cihazınıza indirip hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Photomath

Tüm dünyada oldukça popüler bir hizmet olan Photomath, zorluk yaşadığınız matematik problemlerinin nasıl çözüldüğünü öğrenmek için kullanabilirsiniz. 100 milyondan fazla indirilen uygulama, kamera aracılığıyla tarattığınız sorunun çözüm adımlarını anlaşılır şekilde sunar.

QualityTime

QualityTime, gün içerisinde hangi uygulamayı ne kadar süre boyunca kullandığınızı gösteren çok popüler bir uygulamadır. Uygulama sayesinde en fazla hangi uygulamalarda zaman geçirdiğinizi öğrenebilir ve uygulama kullanımına dair sınırlama getirebilirsiniz. Böylelikle yalnızca derse odaklanabilirsiniz.

SimpleMind

Başarılı bir arayüze sahip olan SimpleMind üzerinden zihin haritası oluşturabilirsiniz. Kolay kullanımı ile dikkat çeken uygulamayı kullanarak oluşturduğunuz zihin haritaları, ders konularını daha iyi şekilde anlayabilmenize imkân tanır.

Google Keep

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Google tarafından sunulan Google Keep, dünya genelinde çok popüler bir not alma uygulamasıdır. Kullanıcı dostu arayüze sahip olan hizmet üzerinden yapılacaklar listesi de oluşturabilirsiniz. Google hesabınız ile kullanabileceğiniz uygulamada hatırlatıcıda mevcut.

Khan Academy

10 milyondan fazla indirilen Khan Academy, tüm dünyada oldukça popüler çevrim içi eğitim platformudur. Uygulamada matematik, biyoloji, fizik, kimya, girişimcilik, müzik, sanat tarihi bilgisayar programlama dahil olmak üzere pek çok ders için çeşitli konular yer alıyor.

Benim Hocam Mobil

Benim Hocam Mobil'de KPSS, TYT, AYT, YDS, DGS ve ALES için çeşitli dersler bulunuyor. Ücretsiz olarak sunulan uygulamada videolar, bilgi kartları ve testler bulunuyor. Uygulama üzerinden ders videosu izlerken önemli olan kısımları not alarak kaydedebilirsiniz. Çözdüğünüz denemelerdeki doğru ve yanlışlarınızı girerek netlerinizi grafikler ile takip edebilirsiniz.

Pomodoro Timer Lite

Verimli bir şekilde ders çalışamıyorsanız Pomodoro Timer Lite uygulamasını tercih edebilirsiniz. Reklam içermeyen uygulama üzerinden yapılacakların bir listesini oluşturabilirsiniz. Ardından oluşturduğunuz liste üzerinden bir görevi seçmeniz yeterlidir. 25 dakikalık bir zamanlayıcı başlayacak. Bu süre zarfında 3-5 dakikalık mola verebilirsiniz.

Bu yazıda ders çalışma uygulamaları listesi hazırladık. Listede yer alan uygulamaların indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.