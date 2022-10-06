En İyi 10 Takvim Uygulaması

Takvim uygulaması kullanmak isteyen kişiler için birbirinden başarılı hizmetlerin yer aldığı bir liste hazırladık. Hazırladığımız listede mobil cihazlar üzerinden kullanılabilecek uygulamalar bulunuyor. Hoşunuza giden bir uygulamayı cihazınıza indirebilir ve kullanmaya başlayabilirsiniz.

Takvim uygulamaları oldukça kullanışlıdır çünkü bu hizmetler sayesinde özel günleri takip edebilir, toplantılarınızın hangi tarihte düzenleneceğine göz atabilir, ödevlerinizin veya projelerinizin teslim tarihlerine kolayca erişebilirsiniz.

Akıllı telefon ve tabletlerde genellikle takvim hizmetleri yüklü olarak gelir fakat çoğu kişi, bunun yerine farklı bir uygulama kullanmak isteyebilir. Bu yazıda dünya genelinde oldukça büyük popülerliğe sahip hizmetlerden az bilinen uygulamalara kadar pek çok yazılımı sıraladık.

Takvim Uygulaması Önerileri

Google Calendar

Jorte Calendar

Xiaomi Mi Calendar

Business Calendar

Touch Calendar Free

DigiCal Takvim

Calendar Widget

Calendar for Android Wear

Month: Calendar Widget

Event Flow Calendar Widget

Yukarıda takvim uygulamaları listesi bulunuyor. Listede yer alan hizmetlerin detaylarına aşağıdan bakabilirsiniz. Ayrıca en iyi duvar kağıdı uygulamaları listemize de göz atmayı unutmayın.

Google Calendar

Yazılım devi tarafından geliştirilen ve 2012 yılında yayımlanan Google Calendar (Google Takvim), dünyanın en popüler hizmetlerinden biridir. Bir milyarı aşkın indirme sayısı ile dikkat çeken uygulamada farklı takvim görünümleri bulunuyor. Bu kapsamda ay, hafta ve gün görünümleri arasında çok basit bir şekilde geçiş yapabilirsiniz.

Uçuş, konser, restoran rezervasyonlarını ve daha fazlasını takvime herhangi bir zorluk yaşamadan ekleyebilirsiniz. Bu, kullanıcıların zamandan tasarruf edilmesine imkân tanıyor. Etkinliklerin haricinde uygulama üzerinden çok kolay bir şekilde görev oluşturabilir, oluşturduğunuz görevlere göz atabilirsiniz.

Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde çok kolay bir kullanım sunuyor. Bu sayede uygulamanın kullanımına kısa süre içerisinde alışabilirsiniz. Uygulama ayrıca diğer birçok Google hizmetiyle de uyumlu bir şekilde çalışıyor.

Jorte Calendar

33 milyondan fazla indirilen Jorte Calendar, mobil cihaz kullanıcıları arasında oldukça popülerdir. Google Takvim ile senkronizasyon özelliğine sahip olan hizmette haftanın ilk gününü belirleme işlevi mevcut. Kullanıcı dostu arayüzün yer aldığı uygulamada aylık, günlük ve haftalık görünümlere dikey veya yatay şeklinde bakabilirsiniz.

Başarılı uygulamada yer alan geri sayım özelliği sayesinde etkinliklere kaç gün kaldığını çok kolay bir şekilde görüntüleyebilirsiniz. Takvimde önemli randevular kırmızı renk ile gösteriliyor. Sona ermiş olan randevular ise kolayca anlaşılabiliyor.

Xiaomi Mi Calendar

Piyasaya sürdüğü ürünler ile dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan Xiaomi'nin Mi Calendar isimli bir takvim hizmeti de bulunuyor. 500 milyondan fazla indirilen Mi Calendar, şu anda sadece MIUI 12 ve üzeri ROM çalıştıran cihazları destekliyor.

Reklamsız ve basit bir kullanım sunan uygulama gün, hafta ve ay görünümleri arasında çok kolay bir şekilde geçiş yapabilmenizi sağlıyor. Çeşitli rezervasyonları ve görevleri pratik bir şekilde takvime ekleyebilmeniz mümkün

Business Calendar

Ay, hafta ve gün görünümlerin yer aldığı Business Calendar'da gün içerisinde yer alan tüm etkinliklerinize hızlı bir şekilde bakabilirsiniz. Uygulamada çeşitli renk kodları bulunuyor. Bu renk kodları sayesinde etkinliklerinizi kategorize edebiliyorsunuz.

Widget desteği sayesinde telefonun ekranından takvime bakabilirsiniz. Beş milyonu aşkın bir indirme sayısına sahip olan Business Calendar'da başarılı bir kullanıcı arayüzü yer alıyor. Bu, uygulamanın kullanımını daha kolay hâle getiriyor.

Touch Calendar Free

Akıllı telefon ve tabletler için geliştirilen Touch Calendar Free'de yatay ve dikey desteği bulunuyor. Bu sayede uygulamayı ister dikey isterseniz yatay olarak kullanabilirsiniz. Gün içerisinde yapmanız gereken işleri, yakın zamanlardaki toplantılarınızı veya özel günleri takvime ekleyebilirsiniz. Böylece önemli günleri ve işleri hatırlamakta zorluk yaşamazsınız.

DigiCal Takvim

Basit bir kullanıma sahip olan DigiCal Takvim'de renk kodları bulunuyor. Böylece etkinlikleri kolayca takip edebilirsiniz. Özelleştirme seçeneklerinin yer aldığı hizmette birçok görsel mevcut. Hoşunuza giden bir görseli seçebilirsiniz. Karanlık tema desteğiyle dikkat çeken hizmette gün, hafta ve ay gibi çeşitli takvim görünümleri bulunuyor.

Beş milyondan fazla indirilen uygulama üzerinden kolayca etkinlik paylaşabilir ve davetleri yanıtlayabilirsiniz. Çok sayıda kullanıcı tarafından tercih edilen uygulamada hava durumu tahminleri de yer alıyor.

Calendar Widget

Çok kullanışlı bir uygulama olan Calendar Widget, takvim widget'ı kullanmak isteyen kişiler için harika bir hizmettir. 5 milyondan fazla indirilen uygulama sayesinde mobil cihazınızın ekranından çok kolay ve hızlı bir şekilde takvime göz atabilirsiniz.

Calendar for Android Wear

Calendar for Android Wear isimli uygulamayı yalnızca Android Wear işletim sistemine sahip olan akıllı saat üzerinden kullanabilirsiniz. Çeşitli temaları içeren uygulama sayesinde akıllı saatinizden gün içerisindeki etkinliklere ve yapılacak işlere göz atabilirsiniz. Hizmetin kullanımı ise oldukça basittir.

Month: Calendar Widget

Month: Calendar Widget, modern tasarıma sahip oldukça kullanışlı widget'ları içeren popüler bir uygulamadır. Hoşunuza giden bir widget'ı telefonunuzun ekranına ekleyebilir ve böylece takvime erişmek için her defasında bir uygulamaya girmek zorunda kalmazsınız. Hizmet üzerinden etkinlikleri de görüntüleyebilirsiniz.

Event Flow Calendar Widget

Listemizin son sırasında ise Event Flow Calendar Widget yer alıyor. Mobil cihazınızın ekranına takvim widget'ı ekleyebilmenize imkân tanıyan hizmette arka plan, yazı tipi rengi dahil olmak üzere çeşitli özelleştirme seçenekleri bulunuyor. Widget üzerinden gün içerisindeki etkinliklere kolayca erişebilirsiniz.

Bu yazıda takvim uygulaması önerilerinde bulunduk. Listede bulunan uygulamaların indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca en iyi hava durumu uygulamaları listemize de göz atmayı unutmayın.