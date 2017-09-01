iOS için En İyi 8 Uyku Uygulaması

Uyku problemi çekenlerin sayısı her geçen gün artarken, bu sorunu çözmek sağlık açısından büyük önem taşıyor. Yeterince uyumamak birçok sağlık problemi de beraberinde getirirken, bizler de bu sorunu çözebilmeniz için hazırladığımız bu listede iOS için en iyi 8 uyku uygulamasını sıraladık.

Uykusuzluk problemini çözmek için birçok yöntemi denediniz fakat başarılı olamadıysanız, doğal yöntemler bir türlü işe yaramadıysa bu sorunu teknolojinin yardımıyla çözebileceğinizi belirtelim. Uyku takibi yapabileceğiniz iPhone ve iPad uygulamalarında, dinlendirici doğa seslerini dinleyebilir, uykudaki hareketlerinizi ve seslerinizi takip edebilir, daha kolay uyanabileceğiniz zaman aralıklarını tespit edebilirsiniz.