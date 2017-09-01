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iOS için En İyi 8 Uyku Uygulaması

iOS için En İyi 8 Uyku Uygulaması
Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz

Uyku problemi çekenlerin sayısı her geçen gün artarken, bu sorunu çözmek sağlık açısından büyük önem taşıyor. Yeterince uyumamak birçok sağlık problemi de beraberinde getirirken, bizler de bu sorunu çözebilmeniz için hazırladığımız bu listede iOS için en iyi 8 uyku uygulamasını sıraladık.

Uykusuzluk problemini çözmek için birçok yöntemi denediniz fakat başarılı olamadıysanız, doğal yöntemler bir türlü işe yaramadıysa bu sorunu teknolojinin yardımıyla çözebileceğinizi belirtelim. Uyku takibi yapabileceğiniz iPhone ve iPad uygulamalarında, dinlendirici doğa seslerini dinleyebilir, uykudaki hareketlerinizi ve seslerinizi takip edebilir, daha kolay uyanabileceğiniz zaman aralıklarını tespit edebilirsiniz.

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Calm Calm
Calm iPhone ve iPad kullanıcıları için hazırlanmış Calm uygulaması ile meditasyon yapmak çok kolay bir hale geliyor. ÜCRETSİZ
Sleep Better Sleep Better
Sleep Better Sleep Better uyku düzeninizi takip ederek daha sağlıklı bir sağlığa kavuşmanıza yardımcı olur. ÜCRETSİZ
Sleep Cycle Sleep Cycle
Sleep Cycle Sleep Cycle alarm clock, uykunuzu izleyerek hem uyku analizi yapabilen hem de en uygun zamanda uyandırabilen mobil uygulamadır. DENEME SÜRÜMÜ

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