Sleep Cycle, uykuda vücut hareketliliğinizi algılayarak uykunuzun en hafif olduğu aralıkta sizi uyandırıyor.

Volkan Yılmaz - 4 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Sabahları uyanmakta zorlanıyorsanız, Android işletim sistemli cihazlarınıza yükleyeceğiniz Sleep Cycle uygulaması sayesinde uykunuzun en hafif olduğu aralıkta uyanabilmeniz mümkün.

Sleep Cycle uygulaması, akıllı telefonunuzun ivmeölçer’ini kullanarak uyku esnasında vücut hareketlerinizi tespit ediyor ve uyku grafiğinizi oluşturuyor. Uyuduğunuz zemine, yani yatağınıza telefonunuzu koyduktan sonra uykuya daldığınızda vücudunuzun hareketleri algılanarak uykunuzun ne kadar derin olduğu kolayca hesaplanabiliyor.

Uykunuzun hafif ve derin olduğu aralıklar tespit edildikten sonra, belirlemiş olduğunuz uyanma zaman aralıklarında uykunuzun en hafif olduğu an saptanarak daha zinde ve dinlenmiş olarak uyanmanız hedefleniyor.