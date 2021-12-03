Sleep Cycle
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 177
- DOSYA BOYUTU 18.00 MB
- Üretici Northcube AB
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Sleep Cycle, uykuda vücut hareketliliğinizi algılayarak uykunuzun en hafif olduğu aralıkta sizi uyandırıyor.
Sabahları uyanmakta zorlanıyorsanız, Android işletim sistemli cihazlarınıza yükleyeceğiniz Sleep Cycle uygulaması sayesinde uykunuzun en hafif olduğu aralıkta uyanabilmeniz mümkün.
Sleep Cycle uygulaması, akıllı telefonunuzun ivmeölçer’ini kullanarak uyku esnasında vücut hareketlerinizi tespit ediyor ve uyku grafiğinizi oluşturuyor. Uyuduğunuz zemine, yani yatağınıza telefonunuzu koyduktan sonra uykuya daldığınızda vücudunuzun hareketleri algılanarak uykunuzun ne kadar derin olduğu kolayca hesaplanabiliyor.
Uykunuzun hafif ve derin olduğu aralıklar tespit edildikten sonra, belirlemiş olduğunuz uyanma zaman aralıklarında uykunuzun en hafif olduğu an saptanarak daha zinde ve dinlenmiş olarak uyanmanız hedefleniyor.
- Uyku analizinizi yaparak, hafif uyku aşamasında sizi uyandırır.
- Her gece ayrıntılı uyku istatistikleri ve grafikleri,
- 15 adet kaliteli alarm melodileri,
- Uyandırma sesi olarak kendi müziklerinizi kullanabilme,
- Sallayarak ya da hafifçe dokunarak erteleme,
- Özelleştirilebilir alarm sayfası,
- Arka plan modu,
- Uyku notları,
- Uzun vadeli grafikler.
Sleep Cycle
- Lisans DENEME SÜRÜMÜ
- TOPLAM İNDİRME 4,252
- DOSYA BOYUTU 20.20 MB
- Üretici Northcube AB
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Sleep Cycle alarm clock, uykunuzu izleyerek hem uyku analizi yapabilen hem de en uygun zamanda uyandırabilen mobil uygulamadır.
Sleep Cycle, cihazın ivmeölçer donanımını kullanarak kişinin uyku analizini çıkarabilen ve belirlenen uyanma süresi içinden en uygun anı seçen bir alarm uygulamasıdır.
Sleep Cycleuygulamasına sahip mobil cihazı uyuduğunuz yatağın yani zeminin üzerine koyarak uyku grafiğini çıkarmak mümkün. Zira bu uygulama, ivmeölçer donanımı sayesinde uyku esnasında vücudunuzun hareketliliğini algılarayak uykunun derinliğini saptayabiliyor.
Belirlediğiniz uyanma saatleri arasında, uykunuzun en hafif yani uyanmaya en uygun anını yakalayıp kişinin dinç bir şekilde uyanmasını da sağlayabilen Sleep Cycle ile ne kadar sağlıklı bir uyku alışkanlığın var olduğunu tespit etmek mümkün.
Dileyen kullanıcılar, uyku grafiklerini Facebook ve Twitter gibi sosyal ağlarda paylaşabiliyorlar.