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Sleep Cycle

Sleep Cycle

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 177
  • DOSYA BOYUTU 18.00 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici Northcube AB
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Sleep Cycle, uykuda vücut hareketliliğinizi algılayarak uykunuzun en hafif olduğu aralıkta sizi uyandırıyor.

Volkan Yılmaz
Volkan Yılmaz -

Sabahları uyanmakta zorlanıyorsanız, Android işletim sistemli cihazlarınıza yükleyeceğiniz Sleep Cycle uygulaması sayesinde uykunuzun en hafif olduğu aralıkta uyanabilmeniz mümkün.

Sleep Cycle uygulaması, akıllı telefonunuzun ivmeölçer’ini kullanarak uyku esnasında vücut hareketlerinizi tespit ediyor ve uyku grafiğinizi oluşturuyor. Uyuduğunuz zemine, yani yatağınıza telefonunuzu koyduktan sonra uykuya daldığınızda vücudunuzun hareketleri algılanarak uykunuzun ne kadar derin olduğu kolayca hesaplanabiliyor.

Uykunuzun hafif ve derin olduğu aralıklar tespit edildikten sonra, belirlemiş olduğunuz uyanma zaman aralıklarında uykunuzun en hafif olduğu an saptanarak daha zinde ve dinlenmiş olarak uyanmanız hedefleniyor.

  • Uyku analizinizi yaparak, hafif uyku aşamasında sizi uyandırır.
  • Her gece ayrıntılı uyku istatistikleri ve grafikleri,
  • 15 adet kaliteli alarm melodileri,
  • Uyandırma sesi olarak kendi müziklerinizi kullanabilme,
  • Sallayarak ya da hafifçe dokunarak erteleme,
  • Özelleştirilebilir alarm sayfası,
  • Arka plan modu,
  • Uyku notları,
  • Uzun vadeli grafikler.