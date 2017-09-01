iPhone ve iPad İçin En İyi Ücretsiz Fotoğraf Uygulamaları

iPhone’unuzla çektiğiniz fotoğrafları sosyal mecralarda paylaşmadan önce filtreden geçirenlerdenseniz, hem iPhone hem de iPad ile uyumlu en iyi ücretsiz fotoğraf uygulamaları listemize göz atmanızı öneririz. Özellikle Android'den iPhone'a geçiş yaptıysanız, popüler fotoğraf düzenleme uygulamalarını derlediğimiz bu liste oldukça işinize yarayacak.

Fotoğraflarınızı sanat eserlerine dönüştüren, hem amatör hem de profesyonel kullanıma yönelik tasarlanmış birbirinden kaliteli fotoğraf uygulamalarının buluştuğu özel listeye aşağıdan ulaşabilir, tek dokunuşla iOS cihazınıza indirebilirsiniz.