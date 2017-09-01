  1. Tamindir
  2. LİSTELER
  3. iPhone ve iPad İçin En İyi Ücretsiz Fotoğraf Uygulamaları

iPhone ve iPad İçin En İyi Ücretsiz Fotoğraf Uygulamaları

iPhone ve iPad İçin En İyi Ücretsiz Fotoğraf Uygulamaları
Erkan Calp
Erkan Calp

iPhone’unuzla çektiğiniz fotoğrafları sosyal mecralarda paylaşmadan önce filtreden geçirenlerdenseniz, hem iPhone hem de iPad ile uyumlu en iyi ücretsiz fotoğraf uygulamaları listemize göz atmanızı öneririz. Özellikle Android'den iPhone'a geçiş yaptıysanız, popüler fotoğraf düzenleme uygulamalarını derlediğimiz bu liste oldukça işinize yarayacak.

Fotoğraflarınızı sanat eserlerine dönüştüren, hem amatör hem de profesyonel kullanıma yönelik tasarlanmış birbirinden kaliteli fotoğraf uygulamalarının buluştuğu özel listeye aşağıdan ulaşabilir, tek dokunuşla iOS cihazınıza indirebilirsiniz.

DEVAMINI OKU
Adobe Photoshop Express Adobe Photoshop Express
Adobe Photoshop Express Adobe Photoshop Express, klasik Photoshop programının bir kısım özelliklerinin sunulduğu mobil uygulamadır. ÜCRETSİZ
Camera360 Ultimate Camera360 Ultimate
Camera360 Ultimate iPhone ve iPad cihazlarınız için kaliteli ve efektler barındıran bir kamera uygulaması arıyorsanız Camera360 Ultimate'i deneyin. ÜCRETSİZ
Fotor Photo Editor Fotor Photo Editor
Fotor Photo Editor iPhone ve iPad cihazlarınızda hem kolayca kaliteli fotoğraflar çekmek hem de onları efektlendirmek için bu kamera uygulamasını kullanın. ÜCRETSİZ
Google Photos Google Photos
Google Photos Google Photos mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir fotoğraf galerisi uygulamasıdır ÜCRETSİZ
Photo Editor by Aviary Photo Editor by Aviary
Photo Editor by Aviary iPhone ve iPad cihazlarınızda sahip olduğunuz fotoğraf ve resimleri kolayca düzenlemek, sonra da arkadaşlarınızla paylaşmak için bu uygulamayı deneyin. ÜCRETSİZ
PicsArt Photo Studio PicsArt Photo Studio
PicsArt Photo Studio iPhone ve iPad'lerinizi kullanarak resimler düzenlemek, fotoğraflar efektlendirmek için bu ücretsiz uygulamayı indirin. ÜCRETSİZ
Prisma Prisma
Prisma Prisma, fotoğraflarınıza ünlü sanatçıların stillerini uygulayabildiğiniz ücretsiz filtre ve efekt uygulaması. ÜCRETSİZ
Rookie Rookie
Rookie Rookie uygulamasını kullanarak iPhone ve iPad'lerinizde kolayca fotoğraf düzenleme işlemlerini gerçekleştirebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Snapseed Snapseed
Snapseed Snapseed, Google'ın iOS platformuna ücretsiz sunduğu profesyonel fotoğraf düzenleme uygulaması. ÜCRETSİZ
YouCam Perfect YouCam Perfect
YouCam Perfect YouCam Perfect, CyberLink tarafından geliştirilen ve ücretsiz olarak sunulan eksiksiz bir özçekim uygulamasıdır. ÜCRETSİZ

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

Myt Mp3 Downloader (APK) Myt Mp3 Downloader (APK)
Myt Mp3 Downloader (APK) Myt Mp3 Downloader (MYT Material), adından da anlayacağınız üzere Android telefon ve tabletlerinize hem mp3 hem de video klip indirmenizi sağlayan ücretsiz bir Android uygulaması. ÜCRETSİZ
TubeMate YouTube Downloader TubeMate YouTube Downloader
TubeMate YouTube Downloader TubeMate ile Android cihazınız üzerinden YouTube videolarını indirebilirsiniz ÜCRETSİZ
Nesine Nesine
Nesine Nesine uygulaması sayesinde takip ettiğiniz tüm şans oyunlarınız mobil cihazınız üzerinden takip edebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Mısır Piramitlerinin Sırrı Çözüldü PROJE Mısır Piramitlerinin Sırrı Çözüldü
Grand Theft Auto 5 Grand Theft Auto 5
Grand Theft Auto 5 GTA 5 video oyunları tarihinin en başarılı yapımları arasında olan bir başyapıttır.
SnapTube SnapTube
SnapTube SnapTube, YouTube, DailyMotion, Facebook, Instagram ve benzer popüler platformlardaki video ve şarkıları ücretsiz olarak indirmenizi sağlayan ücretsiz Android video indirme programı. ÜCRETSİZ
Google Chrome Google Chrome
Google Chrome Google Chrome, kullanıcılara daha hızlı ve gelişmiş bir web deneyimi sunmak için Google tarafından geliştirilmiş olan popüler internet tarayıcısıdır. ÜCRETSİZ
Hotspot Shield Hotspot Shield
Hotspot Shield Hotspot Shield, internet üzerinde kimliğinizi gizleyerek anonim olarak dolaşabileceğiniz ve yasaklı sitelere ekstra bir yazılıma ihtiyaç duymadan giriş yapabileceğiniz güçlü bir proxy programıdır. ÜCRETSİZ
Adobe Flash Player Adobe Flash Player
Adobe Flash Player Adobe Flash Player uygulaması sayesinde internette karşınıza çıkan oyunları oynayabilir, videoları izleyebilir ve interaktif web sitelerini gezebilirsiniz. ÜCRETSİZ