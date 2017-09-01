iPhone ve iPad İçin En İyi Ücretsiz Video Oynatıcılar

iPhone ve iPad’inize aktardığınız video, film ve dizileri sorunsuzca izlemek için ihtiyacınız olacak en iyi ücretsiz video oynatıcıları bu listede bulacaksınız.

Sadece cihazınızın dahili depolama alanında tuttuğunuz medyaları değil, bulut servislerdeki videolarınızı, kablosuz harici diskinizdeki medyalarınızı da görüntülemek için kullanabileceğiniz harika medya oynatıcılar App Store’dan özenle seçtiğimiz listede yer alıyor.

AirPlay, Chromecast, DLNA bağlantılarını da destekleyen güçlü video oynatıcıların hepsi direkt indirme bağlantılarıyla sunulmaktadır. Doğrudan telefon ve tabletinize ücretsiz indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.