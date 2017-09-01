  1. Tamindir
  2. LİSTELER
  3. iPhone ve iPad İçin En İyi Ücretsiz Video Oynatıcılar

iPhone ve iPad İçin En İyi Ücretsiz Video Oynatıcılar

iPhone ve iPad İçin En İyi Ücretsiz Video Oynatıcılar
Erkan Calp
Erkan Calp

iPhone ve iPad’inize aktardığınız video, film ve dizileri sorunsuzca izlemek için ihtiyacınız olacak en iyi ücretsiz video oynatıcıları bu listede bulacaksınız.

Sadece cihazınızın dahili depolama alanında tuttuğunuz medyaları değil, bulut servislerdeki videolarınızı, kablosuz harici diskinizdeki medyalarınızı da görüntülemek için kullanabileceğiniz harika medya oynatıcılar App Store’dan özenle seçtiğimiz listede yer alıyor.

AirPlay, Chromecast, DLNA bağlantılarını da destekleyen güçlü video oynatıcıların hepsi direkt indirme bağlantılarıyla sunulmaktadır. Doğrudan telefon ve tabletinize ücretsiz indirerek kullanmaya başlayabilirsiniz.

DEVAMINI OKU
VLC Media Player VLC Media Player
VLC Media Player VLC for iOS, popüler medya oynatıcısı VLC Media Player'ın iOS işletim sistemi için geliştirilen mobil uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
OPlayer Lite OPlayer Lite
OPlayer Lite iPhone, iPad ve iPod Touch cihazlarınız üzerinde oPlayer Lite yardımıyla tüm video dosyalarınızı oynatabilirsiniz. ÜCRETSİZ
GOM Player GOM Player
GOM Player GOM Player mobil cihazlarınızda kullanabileceğiniz bir medya oynatıcıdır ÜCRETSİZ
KMPlayer KMPlayer
KMPlayer KMPlayer, iOS cihazlarınız üzerinde ücretsiz olarak kullanabileceğiniz güçlü ve ücretsiz bir medya oynatıcıdır. ÜCRETSİZ
Infuse Infuse
Infuse Infuse, iPhone ve iPad'inizdeki video dosyalarınızı açmanızı sağlayan bir uygulamadır. ÜCRETSİZ
PlayerXtreme PlayerXtreme
PlayerXtreme Format dönüştürmeyle uğraşmadan videolarınızı, film ve dizilerinizi direkt izleyin. ÜCRETSİZ

BUNLAR DA İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR

iPhone TV'ye Nasıl Bağlanır? Kablosuz ve Kablolu Bağlama Çözümü Burada NASIL YAPILIR iPhone TV'ye Nasıl Bağlanır? Kablosuz ve Kablolu Bağlama Çözümü Burada
Apple iPhone 8 Hüsranı Yaşıyor DONANIM Apple iPhone 8 Hüsranı Yaşıyor
Outlast ve Outlast: Whistleblower Ücretsiz Oldu OYUN Outlast ve Outlast: Whistleblower Ücretsiz Oldu
İşte iPhone X Türkiye Fiyatı! MOBİL İşte iPhone X Türkiye Fiyatı!
iOS 11.0.1 Yayınlandı, iPhone ve iPad'inizi Güncelleyin! MOBİL iOS 11.0.1 Yayınlandı, iPhone ve iPad'inizi Güncelleyin!
iOS 11 Bataryayı Çok Daha Çabuk Tüketiyor! MOBİL iOS 11 Bataryayı Çok Daha Çabuk Tüketiyor!
Epic Pen Epic Pen
Epic Pen Epic Pen programını kullanarak direkt olarak Windows üzerindeki programların üzerine çizim yapabilirsiniz. ÜCRETSİZ
2015 Yılının En İyi Bilgisayar Programları LİSTELER 2015 Yılının En İyi Bilgisayar Programları
iOS 11'de Bluetooth'u Kapatmak Daha Zor MOBİL iOS 11'de Bluetooth'u Kapatmak Daha Zor