LoL (League of Legends) Benzeri Mobil Oyunlar

LoL benzeri mobil oyunlar listemizde League of Legends hayranları için en iyi Android oyunlara yer verdik. Android cihazınızda oynayabileceğiniz LoL tarzı oyunların tümü bu listede ve hepsi ücretsiz!

PC oyuncularının favorilerinden League of Legends’e benzeyen en iyi mobil oyunları seçmek biraz zor oldu. Çünkü mobil platformda LoL benzeri fazla sayıda oyun mevcut ve çoğunluğunun grafikleri de oynanışı da üst seviyede. Cihazın gücünü ortaya çıkaran, AAA kalitesinde League of Legends benzeri oyunlar, hem telefon hem de tablette keyifli oynanış sunuyor.

League of Legends benzer oyunlar arayan, MOBA oyunları seven her yaştan mobil oyuncunun severek oynayacağı en kaliteli yapımlar aşağıda bir arada listelenmiştir.