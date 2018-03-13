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LoL (League of Legends) Benzeri Mobil Oyunlar

LoL (League of Legends) Benzeri Mobil Oyunlar
Erkan Calp
Erkan Calp -

LoL benzeri mobil oyunlar listemizde League of Legends hayranları için en iyi Android oyunlara yer verdik. Android cihazınızda oynayabileceğiniz LoL tarzı oyunların tümü bu listede ve hepsi ücretsiz!

PC oyuncularının favorilerinden League of Legends’e benzeyen en iyi mobil oyunları seçmek biraz zor oldu. Çünkü mobil platformda LoL benzeri fazla sayıda oyun mevcut ve çoğunluğunun grafikleri de oynanışı da üst seviyede. Cihazın gücünü ortaya çıkaran, AAA kalitesinde League of Legends benzeri oyunlar, hem telefon hem de tablette keyifli oynanış sunuyor.

League of Legends benzer oyunlar arayan, MOBA oyunları seven her yaştan mobil oyuncunun severek oynayacağı en kaliteli yapımlar aşağıda bir arada listelenmiştir.

Ace of Arenas Ace of Arenas
Ace of Arenas Ace of Arenas mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir MOBA oyunudur ÜCRETSİZ
Call of Champions Call of Champions
Call of Champions Call of Champions mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir MOBA oyunudur ÜCRETSİZ
Eternal Arena Eternal Arena
Eternal Arena Eternal Arena mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunudur ÜCRETSİZ
Heroes of SoulCraft Heroes of SoulCraft
Heroes of SoulCraft Heroes of SoulCraft online olarak oynayabileceğiniz bir MOBA oyunudur ÜCRETSİZ
League of Masters League of Masters
League of Masters League of Masters, Android işletim sistemine sahip tablet ve telefonlarınız üzerinde oynayabileceğiniz bir rol yapma oyunudur. ÜCRETSİZ
Legendary Heroes Legendary Heroes
Legendary Heroes Legendary Heroes MOBA türünde bir Android oyunudur ÜCRETSİZ
Strike of Kings Strike of Kings
Strike of Kings Strike of Kings mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz bir MOBA oyunudur ÜCRETSİZ
Vainglory Vainglory
Vainglory Vainglory bolca aksiyon ve rekabet içeren bir mobil MOBA oyunudur ÜCRETSİZ
League of Angels: Paradise Land League of Angels: Paradise Land
League of Angels: Paradise Land Serinin yeni oyununda meleklerle birlikte savaşıyoruz. ÜCRETSİZ

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