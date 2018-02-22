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Mac İçin En İyi Office (Ofis) Programları

Mac İçin En İyi Office (Ofis) Programları
Erkan Calp
Erkan Calp -

Mac için en iyi Office programlarını bu listemizde bulabilirsiniz.

Belge oluşturma ve düzenleme, elektronik tablo çıkarma, sunum hazırlama ve diğer işler için lüzumlu olan, her bilgisayarda bulunması gereken, ev ve iş kullanıcılarına yönelik ücretsiz ofis programları arasından en iyileri seçtik.

Ofis programı denilince hepimizin aklına ilk olarak Microsoft Office geliyor. Mac tarafında da sürekli güncelleme alan Word, Excel, PowerPoint, OneNote ve diğer ofis programları bazı kullanıcılar için olmazsa olmaz ancak beğenmeyen kullanıcıların da sayısı bir hayli fazla. Mac için en iyi Microsoft Office alternatifleri arayışına girenler için de faydalı olacağını düşündüğümüz bu listede yer alan tüm ofis programları ücretsiz. Bazılarını indirmeniz dahi gerekmiyor; herhangi bir web tarayıcıdan kullanabiliyorsunuz.

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Google Drive Google Drive
Google Drive Mac bilgisayarlarınızdan Google Drive dosya depolama ve paylaşma servisini kullanmak için bu programı yüklemelisiniz. ÜCRETSİZ
LibreOffice LibreOffice
LibreOffice Popüler formatlardaki dokümanları açıp düzenlemenizi sağlayan ofis araçlarıyla donatılmış Microsoft Office alternatifi. ÜCRETSİZ
Microsoft Excel Online Microsoft Excel Online
Microsoft Excel Online Microsoft Excel Online (Çevrimiçi), en çok kullanılan Office programlarından, ücretsiz ve Türkçe. ÜCRETSİZ
Microsoft OneNote Microsoft OneNote
Microsoft OneNote Microsoft OneNote, popüler not alma uygulamalarından biri olarak Windows ve mobil platformlarda milyonlarca kişi tarafından kullanılan yararlı ve etkili bir Mac uygulamasıdır. ÜCRETSİZ
Microsoft OneNote Online Microsoft OneNote Online
Microsoft OneNote Online Microsoft OneNote Online tarayıcı üzerindne çalışan bir not alma aracıdır ÜCRETSİZ
Microsoft PowerPoint Online Microsoft PowerPoint Online
Microsoft PowerPoint Online Microsoft PowerPoint Online (Çevrimiçi) sürümünde ücretsiz sunum hazırlama, düzenleme yapabiliyorsunuz. ÜCRETSİZ
Microsoft Word Online Microsoft Word Online
Microsoft Word Online Microsoft Word Online (Çevrimiçi), en çok kullanılan Office programının ücretsiz sürümü ve Türkçe. ÜCRETSİZ
Office for Mac Office for Mac
Office for Mac Office for Mac 2016 yenilenen arayüzü ve kapsamlı özellikleriyle Mac kullanıcılarının hizmetinde. ÜCRETSİZ
OpenOffice OpenOffice
OpenOffice İşlevsel ofis araçlarını tek bir pakette toplayan OpenOffice, açık kaynak olmasının yanında Türkçe. ÜCRETSİZ

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