Mac İçin En İyi Office (Ofis) Programları

Mac için en iyi Office programlarını bu listemizde bulabilirsiniz.

Belge oluşturma ve düzenleme, elektronik tablo çıkarma, sunum hazırlama ve diğer işler için lüzumlu olan, her bilgisayarda bulunması gereken, ev ve iş kullanıcılarına yönelik ücretsiz ofis programları arasından en iyileri seçtik.

Ofis programı denilince hepimizin aklına ilk olarak Microsoft Office geliyor. Mac tarafında da sürekli güncelleme alan Word, Excel, PowerPoint, OneNote ve diğer ofis programları bazı kullanıcılar için olmazsa olmaz ancak beğenmeyen kullanıcıların da sayısı bir hayli fazla. Mac için en iyi Microsoft Office alternatifleri arayışına girenler için de faydalı olacağını düşündüğümüz bu listede yer alan tüm ofis programları ücretsiz. Bazılarını indirmeniz dahi gerekmiyor; herhangi bir web tarayıcıdan kullanabiliyorsunuz.