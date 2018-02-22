Mac İçin En İyi RAR (Dosya Sıkıştırma) Programları

Mac için en iyi RAR programlarını bu listemizde bulabilirsiniz. Mac için RAR dosyası açma programına ihtiyacı olanlar için en iyi 5'i seçtik.

MacOS sistemli Apple bilgisayarlarda dosya sıkıştırmak ve sıkıştırılmış dosyaları açmak için programa gerek yoktur. Dosya ve klasörleri zip formatında sıkıştırılmış hale getirmek, zipli dosyaları açmak oldukça basittir. Ancak Mac’in dahili dosya sıkıştırma programı sadece zip formatını destekler ve partlara bölme, şifre koyma, ISO dosyası oluşturma, gibi ekstra özellikler sunmaz. Bu noktada Mac için dosya sıkıştırma programları arayışı başlar.

Mac için sıkıştırma programları arasından en iyilere listemizde yer verdik. Mac RAR programlarını bilgisayarınıza ücretsiz indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.