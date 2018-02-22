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Mac İçin En İyi RAR (Dosya Sıkıştırma) Programları

Mac İçin En İyi RAR (Dosya Sıkıştırma) Programları
Erkan Calp
Erkan Calp -

Mac için en iyi RAR programlarını bu listemizde bulabilirsiniz. Mac için RAR dosyası açma programına ihtiyacı olanlar için en iyi 5'i seçtik.

MacOS sistemli Apple bilgisayarlarda dosya sıkıştırmak ve sıkıştırılmış dosyaları açmak için programa gerek yoktur. Dosya ve klasörleri zip formatında sıkıştırılmış hale getirmek, zipli dosyaları açmak oldukça basittir. Ancak Mac’in dahili dosya sıkıştırma programı sadece zip formatını destekler ve partlara bölme, şifre koyma, ISO dosyası oluşturma, gibi ekstra özellikler sunmaz. Bu noktada Mac için dosya sıkıştırma programları arayışı başlar.

Mac için sıkıştırma programları arasından en iyilere listemizde yer verdik. Mac RAR programlarını bilgisayarınıza ücretsiz indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.

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Bandizip X Bandizip X
Bandizip X Bandizip, Mac üzerinde kullanabileceğiniz başarılı bir sıkıştırma programıdır. WinZip, WinRAR ve 7-Zip gibi rakipleri geride bırakabilecek özellikte bir program.
iZip iZip
iZip iZip, Mac bilgisayarınızda ücretsiz kullanabileceğiniz dosya sıkıştırma ve açma programı. ÜCRETSİZ
The Unarchiver The Unarchiver
The Unarchiver Mac bilgisayarınıza yüklediğiniz sıkıştırılmış dosyaları açmak için bu ücretsiz uygulamayı kullanabilirsiniz. ÜCRETSİZ
UnRarX UnRarX
UnRarX UnRarX ile RAR uzantılı dosyaları hızlıca açabilirsiniz. ÜCRETSİZ
WinRAR WinRAR
WinRAR Dosya sıkıştırma ve arşiv dosyaları açmak için yararlanabileceğiniz WinRAR'ın Mac versiyonu. DENEME SÜRÜMÜ

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