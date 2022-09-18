En İyi 6 Saç Boyama Uygulaması

Saç boyama uygulaması, saç rengini değiştirmek isteyen ancak renk seçimi konusunda kararsız kalan kişiler için harikadır. Bu yazıda saçınızın rengini değiştirebilmenize imkân tanıyan en başarılı uygulamaları bir arada topladık.

Saçınıza en fazla hangi rengin yakışacağını öğrenmek için boyama işlemini gerçekleştirmenize gerek yok çünkü günümüzde bunun için pek çok uygulama bulunuyor. Bu uygulamalar dijital ortamda saçınızın rengini değiştirebilmenizi sağlıyor.

Hazırladığımız listede yer alan uygulamalar sayesinde saçınızın rengini çok kolay ve hızlı bir şekilde değiştirebilmeniz mümkün. Beğendiğiniz uygulamayı cihazınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Saç Boyama Uygulaması Önerileri

Picsart

Hair Salon

Fabby Hair

Facetune 2

YouCam Makeup

Change Hair And Eye Color

Yukarıda en iyi 6 saç rengi değiştirme programı bulunuyor. Listede yer alan uygulamaların detaylarına ve indirme bağlantılarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Picsart

Kullanıcı dostu arayüzü ve gelişmiş özellikleriyle dikkatleri üzerinde toplayan Picsart uygulamasında pek çok özellik bulunuyor. En iyi arka plan değiştirme uygulamaları arasında bulunan Picsart, saç renginin kolayca değiştirilebilmesine olanak tanıyor.

Dünya çapında milyonlarca kişi tarafından kullanılan uygulama üzerinden saçınızı rengini değiştirmenin yanı sıra yüzünüze makyaj çıkartmaları da ekleyebilirsiniz. İstediğiniz görselin arka planını değiştirebilir ve fotoğraf kolajı oluşturabilirsiniz.

Çok kolay bir kullanıma sahip olan uygulamada hoşunuza gitmeyen nesneleri de kaldırabilmeniz mümkün. Çoğu kullanıcı tarafından oldukça beğenilen hizmeti, fotoğrafların yanı sıra videolar üzerinde de düzenleme yapabilmenize izin veriyor.

Hair Salon

Saç rengi değiştirme uygulaması Hair Salon, çok sade bir arayüze sahip. Bu, uygulamanın kullanılabilirliğini oldukça kolay hâle getiriyor. Uygulamayı açtıktan sonra ister "Camera" butonu ile fotoğrafınızı çekebilir isterseniz "Gallery" seçeneğiyle galerinizden herhangi bir fotoğrafınızı seçebilirsiniz.

Uygulamada pek çok saç stili ve rengi bulunuyor. Denemek istediğiniz seçeneklerin üzerine basabilir ve size yakışıp yakışmayacağını pratik bir şekilde öğrenebilirsiniz. Bir milyondan fazla indirilen uygulamayı cihazınıza indirebilir ve hemen kullanmaya başlayabilirsiniz.

Fabby Hair

Fabby Look, saç rengini değiştirmeyi düşünen fakat renk konusunda kararsız kalan kişiler için harika bir uygulamadır çünkü kullanıcıların saçlarının rengini dijital ortamda çok pratik bir şekilde değiştirir. Üstelik bu işlem çok hızlı bir şekilde yapılabiliyor.

Pembeden mora kızıldan maviye kadar pek çok renk seçeneğine sahip olan uygulamada saç rengiyle ilgili merak ettiğiniz sorunun yanıtını bulabilirsiniz. İşlemi gerçekleştirdikten sonra yeni saç renginizin yer aldığı fotoğrafı Facebook ve Instagram gibi platformlar üzerinden paylaşabilme imkânına da sahipsiniz.

Facetune 2

Facetune 2, saç rengi değiştirme efekti dahil olmak üzere pek çok özelliği içerisinde barındırıyor. Uygulama üzerinden saçınızı farklı bir renge boyayabilmek için yalnızca birkaç adım uygulamanız yeterlidir. Renkler arasında çok basit bir şekilde geçiş yapabilirsiniz.

Saçınızı farklı bir renge boyadıktan sonra yüzünüzdeki lekeleri kaldırabilir, dişinizi beyazlatabilirsiniz. Bunların yanı sıra fondöten, göz boyası ve allık gibi makyaj yapma seçenekleri ile yüzünüze dijital makyaj da yapabilirsiniz.

Fotoğrafınızda beğenmediğiniz obje varsa hızlıca kaldırabilirsiniz. Tüm dünyada çok popüler olan Facetune 2'de bu özelliklerin yanı sıra arka plan kaldırma aracı da mevcut. Bu araç sayesinde resminizin arka planını da değiştirebilirsiniz.

YouCam Makeup

100 milyondan fazla indirilen YouCam Makeup, Android ve iOS kullanıcıları arasında oldukça popüler durumda. Saç bölümünde "2 Colors" ve "1 Color" kategorileri bulunuyor. Eğer saçınızda iki farklı rengin nasıl duracağını merak ediyorsanız "2 Colors" kategorisinden seçim yapabilirsiniz.

Örneğin pembe ve kızıl seçeneğini ya da mavi ve pembe seçeneğini seçebilirsiniz. Saçınızı yalnızca tek renge boyatmak istiyorsanız "1 Color" kategorisine göz atabilirsiniz. Rengin yanı sıra çeşitli saç stilleri de bulunuyor. Eğer saçınızın tarzınızı değiştirmek istiyorsanız ancak kararsızlık yaşıyorsanız bu bölüm, kafanızdaki soru işaretini giderebilir.

Saç rengini değiştiren uygulama YouCam Makeup, dijital makyaj yapılabilmesine de imkân tanıyor. Bu sayede fotoğrafınızdaki saçınızın stilini ve rengini değiştirdikten sonra yüzünüze makyaj da yapabilirsiniz. Bunların haricinde uygulamada çeşitli düzenleme araçları da bulunuyor.

Change Hair And Eye Color

Saçınızın rengini değiştirebilmesine imkân tanıyan hizmetler arasında Change Hair And Eye Color da yer alıyor. 10 milyondan fazla indirilen uygulamada 100'den fazla saç rengi seçeneği mevcut. Saçınızı hangi renge boyatmak istiyorsanız o rengi seçebilir ve nasıl bir görünüme sahip olacağını görebilirsiniz.

Saç rengini değiştiren uygulama Change Hair And Eye Color'da çok sayıda göz lensi de bulunuyor. Düzenleme işlemini gerçekleştirdikten sonra fotoğrafınızı Facebook, Twitter ve WhatsApp Messenger gibi platformlar üzerinden paylaşabilmeniz de mümkün.

Bu yazıda saç boyama uygulaması önerilerinde bulunduk. Listede bulunan programların indirme bağlantılarına aşağıdan erişebilir ve kolayca cihazınıza indirebilirsiniz. Ayrıca bulanık fotoğraf netleştirme uygulamaları listemize de göz atabilirsiniz.