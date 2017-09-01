Windows İçin En İyi Ücretsiz Dosya Sıkıştırma Programları

Windows işletim sistemi bilgisayarınızda dosya sıkıştırma ve sıkıştırılmış dosyaları açmak için kullanabileceğiniz en iyi ücretsiz dosya sıkıştırma programlarını listeliyoruz. Yüksek boyutlu dosyalarınızı farklı platformlarda paylaşmak için ihtiyaç duyacağınız dosya sıkıştırma programlarının tümü ücretsiz olduğundan lisans sorunu yaşamadan ömür boyu sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.

Her bilgisayar kullanıcısının yeni işletim sistemi kurduğunda ilk yüklediği programlar arasında olan dosya sıkıştırma programları, genel olarak aynı işlevi yerine getirse de hepsinin öne çıkan bir özelliği var.

Aşağıda listelediğimiz en iyi dosya sıkıştırma programları arasından ihtiyacınıza uygun olanı seçip hızlıca bilgisayarınıza indirebilirsiniz.