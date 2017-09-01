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Windows İçin En İyi Ücretsiz Dosya Sıkıştırma Programları

Windows İçin En İyi Ücretsiz Dosya Sıkıştırma Programları
Erkan Calp
Erkan Calp

Windows işletim sistemi bilgisayarınızda dosya sıkıştırma ve sıkıştırılmış dosyaları açmak için kullanabileceğiniz en iyi ücretsiz dosya sıkıştırma programlarını listeliyoruz. Yüksek boyutlu dosyalarınızı farklı platformlarda paylaşmak için ihtiyaç duyacağınız dosya sıkıştırma programlarının tümü ücretsiz olduğundan lisans sorunu yaşamadan ömür boyu sorunsuz şekilde kullanabilirsiniz.

Her bilgisayar kullanıcısının yeni işletim sistemi kurduğunda ilk yüklediği programlar arasında olan dosya sıkıştırma programları, genel olarak aynı işlevi yerine getirse de hepsinin öne çıkan bir özelliği var.

Aşağıda listelediğimiz en iyi dosya sıkıştırma programları arasından ihtiyacınıza uygun olanı seçip hızlıca bilgisayarınıza indirebilirsiniz.

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B1 Free Archiver B1 Free Archiver
B1 Free Archiver B1 Free Archiver, dosyalarınızı sıkıştırarak arşiv yapabileceğiniz ücretsiz bir programdır. ÜCRETSİZ
ExtractNow ExtractNow
ExtractNow Sıkıştırma yazılımları ile parçalara ayrılarak arşivlenen ZIP, RAR, ACE gibi pek çok farklı formattaki dosyayı hızlı ve basit bir şekilde arşivden çıkarmanızı sağlayan ücretsiz bir araç. ÜCRETSİZ
Hamster Free Zip Archiver Hamster Free Zip Archiver
Hamster Free Zip Archiver Hamster Free Zip Archiver ZIP, RAR, 7z, ISO, TAR gibi arşiv formatlarını destekleyen hızlı ve ücretsiz bir dosya sıkıştırma programı. ÜCRETSİZ
HaoZip HaoZip
HaoZip HaoZip, Çin'in en iyi dosya sıkıştırma ve sıkıştırılmış dosya açma programı olarak dikkat çekmekte. ÜCRETSİZ
PeaZip PeaZip
PeaZip Arşivleme konusunda alternatif ve ücretsiz bir program olan PeaZip, sahip olduğu özelliklerle dosya sıkıştırma programları arasında güçlü bir alternatif olarak yerini almış durumda. ÜCRETSİZ
WinZip WinZip
WinZip WinZip ile .zip, .rar, .tar, .7z gibi pek çok arşiv dosyasını rahatlıkla açabilir, profesyonel sıkıştırma ve arşiv yönetim özelliklerinden faydalanabilirsiniz. DENEME SÜRÜMÜ
7-Zip 7-Zip
7-Zip 7-Zip, bilgisayarlarınız üzerinde yer alan dosyaları sıkıştırabileceğiniz ve sıkıştırılmış dosyaları açabileceğiniz ücretsiz bir yazılımdır. ÜCRETSİZ
Bandizip Bandizip
Bandizip Bandizip, dosya sıkıştırma ve sıkıştırılmış dosya açma işlemlerini kolayca gerçekleştirebileceğiniz ücretsiz ve Türkçe dil desteğine sahip bir dosya sıkıştırma programıdır. ÜCRETSİZ
WinRAR WinRAR
WinRAR WinRAR, sıkıştırılmış RAR, ZIP, 7-Zip, ISO uzantılarına sahip arşiv dosyaları açmak için kullanabileceğiniz popüler bir sıkıştırılmış dosya açma ve dosya sıkıştırma programıdır. DENEME SÜRÜMÜ

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