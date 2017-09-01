Windows İçin En İyi Ücretsiz Kötü Amaçlı Yazılım Temizleme Programları

Virüsten korunmak için en iyi antivirüs programlarını kullanıyor olsanız bile farkında olmadığınız diğer kötü amaçlı yazılımlar da var. Örneğin reklam ve casus yazılımları virüs gibi davranmaz ve antivirüs programlarından kaçabilir. Bu noktada kullanıcılara önerimiz kötü amaçlı yazılım temizleme programları tercih etmeleri olacaktır.

Sizin için hazırladığımız bu listede, Windows işletim sistemine sahip cihazlarınızda kulanacağınız en iyi kötü amaçlı yazılım temizleme programları önerilerini bulacaksınız. Aralarından istediğiniz programı seçebilir ve kolaylıkla bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Malware, diğer adıyla kötü amaçlı yazılımlardan korunmak istiyorsanız, işte en iyi ücretsiz kötü amaçlı yazılım temizleme programları: