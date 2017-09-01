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Windows İçin En İyi Ücretsiz Kötü Amaçlı Yazılım Temizleme Programları

Windows İçin En İyi Ücretsiz Kötü Amaçlı Yazılım Temizleme Programları
Gökhan Abay
Gökhan Abay

Virüsten korunmak için en iyi antivirüs programlarını kullanıyor olsanız bile farkında olmadığınız diğer kötü amaçlı yazılımlar da var. Örneğin reklam ve casus yazılımları virüs gibi davranmaz ve antivirüs programlarından kaçabilir. Bu noktada kullanıcılara önerimiz kötü amaçlı yazılım temizleme programları tercih etmeleri olacaktır. 

Sizin için hazırladığımız bu listede, Windows işletim sistemine sahip cihazlarınızda kulanacağınız en iyi kötü amaçlı yazılım temizleme programları önerilerini bulacaksınız. Aralarından istediğiniz programı seçebilir ve kolaylıkla bilgisayarınıza indirebilirsiniz. Malware, diğer adıyla kötü amaçlı yazılımlardan korunmak istiyorsanız, işte en iyi ücretsiz kötü amaçlı yazılım temizleme programları:

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Malwarebytes Anti-Malware Malwarebytes Anti-Malware
Malwarebytes Anti-Malware Bilgisayarınızı malware, spyware, trojanlar ve rootkitler gibi zararlı tüm yazılımlardan korumak için ücretsiz olarak Malwarebytes Anti-Malware'ı kullanabilirsiniz. ÜCRETSİZ
Microsoft Security Essentials Microsoft Security Essentials
Microsoft Security Essentials Microsoft'un virüs, casus yazılım gibi kötü amaçlı yazılımlara karşı geliştirdiği Microsoft Security Essentials, Türkçe ve ücretsiz olarak kullanılabiliyor. ÜCRETSİZ
Malware Hunter Malware Hunter
Malware Hunter Malware Hunter virüslerden korunmanıza yardımcı olan bir programdır DENEME SÜRÜMÜ
Panda Free Antivirus Panda Free Antivirus
Panda Free Antivirus Panda Free Antivirus bilgisayarınızı tamamen güvenli bir hale getirebilen ücretsiz bir antivirüs programı olarak yayınlandı. ÜCRETSİZ
Ad-Aware Free Antivirus+ Ad-Aware Free Antivirus+
Ad-Aware Free Antivirus+ Ad-Aware Free Antivirus+, bilgisayar kullanıcılarını tüm sanal tehditlere karşı koruyan güvenilir bir antivirus ve casus yazılımlara karşı koruma programıdır. ÜCRETSİZ
IObit Malware Fighter Free IObit Malware Fighter Free
IObit Malware Fighter Free IObit Malware Fighter ile casus yazılımlar dahil tüm zararlı uygulamalar silinerek bilgisayar gerçek zamanlı olarak korunuyor. ÜCRETSİZ
EMCO Malware Destroyer EMCO Malware Destroyer
EMCO Malware Destroyer EMCO Malware Destroyer ile bilgisayarınızda virüs temizliği yapabilirsiniz. ÜCRETSİZ
HijackThis HijackThis
HijackThis Bilgisayarınızı yavaşlatan zararlı yazılımlara, MSN Messenger virüslerine ve internet tarayıcısı kilitlenmelerine ücretsiz güvenlik yazılımı HijackThis ile son verebilirsiniz. ÜCRETSİZ
Spybot - Search & Destroy Spybot - Search & Destroy
Spybot - Search & Destroy Kişisel bilgilerinizin, yaptığınız web gezintilerinin veya bilgisayar başında yaptıklarınızın başkaları tarafından takip edilmediğinden emin olmak, kısacası en güncel casus program tehditlerine karşı güvende olmak istiyorsanız ücret ÜCRETSİZ
SUPERAntiSpyware Free Edition SUPERAntiSpyware Free Edition
SUPERAntiSpyware Free Edition Bilgisayarınıza girmiş olan ya da girmeye çalışan spyware, adware, trojan, keylogger, rootkit, dialer, malware gibi zararlı yazılımlara karşı kullanabileceğiniz tamamen ücretsiz ve güvenilir bir koruma programı. ÜCRETSİZ
Emsisoft Anti-Malware Emsisoft Anti-Malware
Emsisoft Anti-Malware Trojan, spyware ve keylogger gibi zararlı yazılımları temizleyerek, bilgisayarınızı güvenli bir şekilde kullanmanızı sağlar. DENEME SÜRÜMÜ
GridinSoft Anti-Malware GridinSoft Anti-Malware
GridinSoft Anti-Malware GridinSoft Anti-Malware ile bilgisyaarınızdaki virüsleri temizleyebilirsiniz DENEME SÜRÜMÜ

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