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OnePlus, Cihazlarında Reklam Göstermeye Başladı

OnePlus artık reklam da gösterecek

Çin merkezli OnePlus şirketi, son günlerde kullanıcılarına reklam sorunları yaşatmaya başladı. Şirket, cihazlarının bildirim ekranında reklam gösteriyor ve bu reklamlar kullanıcıları oldukça rahatsız ediyorlar.

Reddit'teki bir kullanıcı yazısına göre, şirketin bildirim yoluyla kullanıcılara reklamlar gösterdiği ortaya çıktı. Twitter'da Bharath Kundapura isimli kullanıcının paylaştığı resimde, OnePlus şirketi, kullanıcılarına OnePlus 5 reklamları gösteriyor. Bu durumun en garip yanı, bir OnePlus telefonunda yine  OnePlus 5 reklamı görmek.

Reddit'te haberi paylaşan ve bir de görüntü ekleyen kullanıcı, reklamların nasıl engellenebileceğini de anlatmış. Bu engelleme yöntemi bir çözüm olmamasına rağmen, reklamı görmemek için geçici de olsa bir çözüm olarak tanıtılmış. Fakat OnePlus, kısa sürede bu reklam politakasından vazgeçse iyi olacak gibi görünüyor.

oneplus reklamları

Aslında OnePlus, bu tip bir reklam politikası izleyen ilk şirket değil. HTC hatta Samsung bile daha önceki telefonlarında reklam gösteriyorlardı. İlk defa böyle bir durumla karşılaşan kullanıcılar, bu reklamları virüs olarak algılamış ve panik yapmışlardı. Ancak, virüs olmadığı anlaşılınca, kullanıcılar telefon üreticilerine tepki göstermekten de imtina etmediler. Üreticiler bu tepkilere maruz kalınca, önce Samsung daha sonra da HTC reklam göstermeyi bırakmıştı. 

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Yazar: - 25.07.2017

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