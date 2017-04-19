Sonunda Sanal Gerçekliğe Dokunma Hissi de Geliyor

Sanal gerçeklik uygulamalarında çığır açacak bir özellik, sanal gerçeklik araştırmacıları tarafından açığa çıkarıldı. Fizik tedavi seanslarında zaman zaman kullanılan kasları harekete geçiren elektrik dalgaları, sanal gerçeklik araştırmacı tarafından sanal gerçeklik uygulamalarına uyarlandı. Böylece kullanıcılar dokunma ve kaldırma gibi hisleri de sanal dünyada tecrübe edebilecek.

İnsan vücudu yürümek, kaldırmak gibi fiziki aktivitelerini gerçekleştirirken bazı kas gruplarını harekete geçiren elektrik sinyallerini zaten bünyesinde barındırır. Almanya’da bulunan Hasso – Plattner Enstitüsü’nden araştırmacılar da insan vücudundaki bu etkileşimi sanal gerçekliğe uyarlayarak bir eşyayı kaldırma ya da bir duvara dokunma gibi eylemlerde kasları harekete geçiren elektrik şoklarını yapay olarak uyguladı ve böylelikle kullanıcılara gerçekte olmayan nesnelere dokunma hissi vermeyi başardı.

Araştırmacıların “Haptics for walls” ismi verdiği sistem, VR başlığı ve eldivenlerin haricinde, yapışkan bantlar ve bir sırt çantasından oluşuşyor. Elektrik şokları kullanıcının sırtına aldığı çantadan sağlanırken, belli bölgelere yapıştırılan bantlar da gelen elektriği gerçekleşen harekete göre iletiyor. Böylelikle yapılan eylemde kas değişimi, bu suni elektrik dalgaları vasıtasıyla taklit ediliyor. Örneğin, sanal gerçeklik deneyimi esnasında bir duvara dokunan kullanıcı, gelen elektrik şokunun etkisiyle gerçekten o duvara dokunma hissini yaşıyor. Ayrıca sarf edilen efora göre de edinilen his farklılık gösterebiliyor. Örneğin, bir eşya kaldırılırken, eşyanın ağırlığına göre farklılaşan bir kaldırma hissi de kullanıcılara yapay olarak sağlanabiliyor.

Sanal gerçeklik teknolojisine çağ atlatan bu yenilik ile sanal dünya ile gerçek dünya arasındaki köprü de giderek kısalıyor. Yukarıda anlattığımız bu karmaşık sistemin denendiği videoyu da aşağıdan izleyebilirsiniz.

Sanal Gerçeklik ve Gerçek Dünya Birleşti!

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