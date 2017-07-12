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Türkiye, Facebook'ta Tüm Dünyaya Örnek Oldu

Türkiye, Facebook'ta Tüm Dünyaya Örnek Oldu

Türkiye'de sosyal medyada gerçekleştirilen bir kampanya, tüm dünyaya örnek gösterildi. Kanser Savaşçıları Derneği’nin "Saçım Saçın Olsun" kampanyası, Facebook'un tüm dünyaya örnek olmasını istediği bağımsız kampanyalara öncülük ediyor.

Facebook yöneticilerinden Güvenlik Programları sorumlusu Caroline Millen verdiği bir röportajda, Türkiye'de yürütülen bu kampanyanın tüm dünyaya örnek olduğunu anlattı.

Caroline Millen, Facebook sosyal ağının aslında bir şirket olmak için değil, sosyal bir amaç adına kurulduğunu anımsatarak,"Bu amaç, insanlara paylaşma gücünü vermek ve dünyayı daha açık ve bağlantılı bir hale getirmekti." diye konuştu. İnsanların hem Facebook’ta, hem de sosyal medyanın dışında güvenli bir topluluk oluşturabilmesine yardımcı olmaya çalıştıklarını anlatan Millen, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in insanlara anlamlı topluluklar kurmak için güç vermek ve topluluklarla bir araya gelmelerini sağlamak motive etmek olan misyonunu da hatırlattı.

Saçım saçın olsun

Millen, bu düsturu baz alarak, Türkiye’de insanların birbirine destek verdiği birçok anlamlı grup bulunduğunu, bunlardan birinin de Kanser Savaşçıları Derneği tarafından kurulan Kanser Savaşçıları sayfası olduğunu ifade etti. Bu derneğin Facebook'ta yer alan “Saçım Saçın Olsun” kampanyası, kanser teşhisi konmuş kişiler ile saçlarını bağışlayarak onlara yardım etmek isteyen insanları bir araya getirebilen bir çatıya sahip. Bu misyonuyla da Facebook grupları içinden sıyrılarak özel bir anlam kazanıyor ve örnek gösteriliyor.

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Facebook Mobil iOS
Facebook Mobil iOS iPhone ve iPad İçin Facebook Uygulaması

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Yazar: - 12.07.2017

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