Akrep Zehirini Çıkaran Robot Kanser Araştırmalarına Yardımcı Olacak

Akrep zehirini çıkarmak ve depolamak için tasarlanmış bir robot, bilim insanlarının daha önce geleneksel olarak kullandığı zorlu manuel yöntemi sonlandırabilir.

Fas'ta bulunan Hassan II Üniversitesi'ndeki bir grup araştırmacı, akrep zehrini çıkarmayı kolaylaştıran ve depolama yapabilen bir robot geliştirdi. Araştırmacılar, robotlarının ekstraksiyon sürecini hızlandırmakla kalmayıp, aynı zamanda daha güvenli hale geldiğini iddia ediyorlar.

Akrep zehiri, kanser araştırmaları ve anti-sıtma ilaçlarının geliştirilmesi de dahil olmak üzere çeşitli tıbbi alanlarda kullanılıyor. Şu andaki akrep zehrine ulaşma yöntemleri tehlikeli ve zor olduğundan, bilim insanları bunu daha kolay hale getirecek bir yöntem arıyorlardı. Zahmetli işlerden kurtulmak isteyen Faslı araştırmacılar, nihayet bu konuda bir ilerleme kaydedebildiler.

Mouad Mkamel ve ekibi tarafından hazırlanan VES-4 cihazı, laboratuarda ve istenilen yerde kullanılabilen taşınabilir bir robot. Akrebin kuyruğunu sıkıştırarak yakalayan robot, zehir damlacıklarını alabilmek için simüle edilerek çalışıyor.

Robot şimdiden birçok akrep türü üzerinde test edildi ve başarıya ulaştı. Umarız kanser araştırmalarında da büyük katkı sağlar.

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