Üçüncü Seviye Sürücüsüz Araba, Gücünü Nvidia'dan Alıyor

Geçtiğimiz Salı günü otomotiv devi Audi, üçüncü seviye sürücüsüz otomobili A8’in üretimine başlandığını ve gelecek yıl satışa çıkacağını duyurmuştu. A8’in araç trafiğinde otonom kabiliyetlerinin geliştirilmesi için Nvidia’nın teknolojisinden yararlanıldığı ortaya çıktı.

Yeni Audi A8’deki birçok fonksiyona Nvidia yön verecek. Araçta yer alacak olan altı Nvidia işlemcisinin yalnızca seyir halindeki otonom kabiliyetlerin değil, aynı zamanda aracın bildirim ve multimedya sistemleri, sanal kokpit araçları ve arka koltukta oturan yolcular için konulan tabletlerin de güç kaynağı olacak. Audi A8’in tam ful aksesuar modellerinde, bu saydığımız tüm fonksiyonlar yer alacak.

Audi A8’in sahip olduğu üçüncü seviye otonom unvanı, gerekli şartlar sağlandığında sürücünün yola konsantre olmak zorunda olmaması anlamına geliyor. Özellikle araç, şeritlere bölünmüş otobanlarda saatte ortalama 60 km veya daha düşük bir hızla seyir ederken sürücünün dikkatine gerek kalmıyor. Eğer gerekli şartlar sağlanır ve yerel yasalar da aracın otonom faaliyetlerine paralel olursa, bir Audi A8 sürücüsü seyir halindeyken şoför koltuğunda rahatına bakabilir. Anca, sistem manuel kullanıma gerek duyulması halinde sürücüye sesli bir bildirim veriyor.

Audi A8’in bu teknolojisi, ikinci düzey sürücüsüz araba kategorisinde değerlendirilen Tesla’nın otomatik pilot özelliklerinden bir adım daha ileri gidiyor. Tesla’nın araçlarında araç otomatik pilot modundayken bile sürücünün her an manuel kontrolü ele almaya hazır olması gerekiyor. Ayrıca Tesla modellerinde araç hız sınırlamalarına uymak için tasarlandı.

Nvidia’nın işlemcisi Audi’nin zFAS sisteminin beyni olarak nitelendiriliyor. Bu sistem araç üçünde sürücüye yardımcı bir sistem ve aracın radar, sensör ve kameralarından elde edilen verileri dışarı aktarıyor. zFAS sistemi otomatik pilot devredeyken aracın nasıl davranacağına karar verebiliyor. Ayrıca bu sistem saniyede 2.5 milyar veriyi işleyebiliyor.

Üçüncü seviye sürücüsüz araba teknolojisi araç sürücüsünün dikkatini dağıttığı gerekçesiyle şimdilik tartışmalı bir teknoloji olarak görülüyor. Audi’nin A8 modelini gelecek yıl piyasaya sürecek olması cesur bir hamle olarak değerlendirildi. Ancak araç sahaya indiğinde tartışmalara son verecek mi göreceğiz.

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