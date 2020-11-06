Türkiye'nin En Büyük Akıllı Telefon Markası Belli Oldu

Türkiye'nin en büyük akıllı telefon markası ne? Xiaomi, pazar veri sağlayıcısı Canalys'in son raporuna göre 2020 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyreğinde Türkiye'nin en çok satan akıllı telefon markası oldu.

Türkiye'nin En Büyük Akıllı Telefon Markası Xiaomi Oldu

Araştırmaya göre Xiaomi, yıllık yüzde 26 pazar payı ve yüzde 340 büyüme ile Türkiye akıllı telefon pazarında birinci sıraya yerleşti. Ayrıca Xiaomi üç ana pazar veri sağlayıcısı Canalys, IDC ve Counterpoint Research'e göre 2020 yılının Temmuz, Ağustos ve Eylül aylarını kapsayan üçüncü çeyreğinde dünyanın en büyük üçüncü akıllı telefon üreticisi olma unvanını tekrar geri kazandı.

Xiaomi Türkiye Satış Direktörü İrfan Öztürk konu hakkında yaptığı açıklamada şunları söyledi: