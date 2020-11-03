Apple AirPods Pro Değişim Programı Başlattı: Ücretsiz Değiştirilecek

AirPods Pro'ya sahipseniz ve garantisi bitmiş ise Apple cihazı ücretsiz olarak değiştirecek. Apple AirPods Pro modellerinin küçük bir yüzdesinin ses sorunları yaşayabileceğini belirledi. Ses sorunu yaşanan modeller ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilecek.

Apple Garanti Dışında Olsa Bile AirPods Pro'yu Ücretsiz Değiştirecek

Sorun sadece Ekim 2020'den önce üretilen AirPods Pro modellerinde yaşanıyor. Cihazda şu sorunlar görülür ise değişim yapılıyor:

Gürültülü ortamlarda, egzersiz yaparken veya telefonda konuşurken artan cızırtılı veya statik sesler.

Aktif Gürültü Engelleme, bas sesi kaybı, sokak veya uçak gürültüsü gibi arka plan seslerinde artış gibi beklendiği gibi çalışmama.

Apple veya bir Apple Yetkili Servis Sağlayıcısı, sorun yaşanan AirPods Pro'yu (sol, sağ veya her ikisi) ücretsiz olarak yenisi ile değiştirecek. Apple yaptığı açıklamada sorunun yalnız AirPods Pro'da yaşandığını belirtti.

AirPods Pro Özellikleri

Aktif gürültü engelleme teknolojisine sahip olan AirPods Pro, kişiye özel kullanım rahatlığı sunmakta. AirPods Pro'da iç gürültü mikrofonu bulunmakta. Bu mikrofon istenmeyen seslere karşı kulağınızın içini dinliyor ve bunları da anti‑gürültü ile ortadan kaldırıyor. Kablosuz kulaklıkta bulunan şeffaf mod sayesinde dışarıdaki sesleri duyabilmektesiniz. Cihazın alt ucundaki kuvvet sensörünü basılı tutarak Aktif Gürültü Engelleme ve Şeffaf Mod arasında kolayca geçiş yapılabiliyor. Adaptif EQ sayesinde dinlediğiniz müzik kulağınıza göre otomatik olarak ayarlanıyor. AirPods Pro, Siri'ye de güç veren H1 yonga setinden gücünü alıyor. Suya ve tere dayanıklı bir yapıya sahip olan AirPods Pro modeli 24 saatten fazla pil ömrü sunuyor.