200 Watt ve Üzeri Hızlı Şarj Olan Akıllı Telefonlar Geliyor

200Watt ve üzeri hızlı şarjı destekleyen akıllı telefonlar geliyor. Ortaya atılan iddia adeta gündemde bomba etkisi yaratacak.

200 Watt Hızlı Şarjlı Telefonlar Ne Zaman Tanıtılacak?

Yeni gelen bir sızıntı, 2021 yılında 200W ve üzeri hızlı şarjlı telefonlar görebileceğimizi gösteriyor. Söylenenler gerçek olur ise şu anki hızlı şarj teknolojilerinin hızı ikiye katlanmış olacak. Telefon şarj hızları, 2018'de 30W ve 40W'tan son 12 ayda 65W ve hatta 120W'a kadar yükselerek son yıllarda muazzam sıçramalar yaptı. Şimdi ise 200 Watt hızlı şarjlı cihazlar yolda.

AndroidAuthority'nin aktardığı habere göre, Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da ortaya çıkan sızıntı 2021 yılında 200W hızlı şarj teknolojili akıllı telefonlar görebileceğimizi iddia etti. Sızıntıyı yapan kişi, 200W + şarj sistemlerinin önümüzdeki yıl satışa sunulabileceğini belirtiyor.

120W şarj, Xiaomi Mi 10 Ultra'nın 4,500 mAh bataryasının 21 dakikada şarj olmasıyla mükemmel sonuçlar veriyor. Bakalım ilerleyen dönemde ne gibi teknolojik gelişmeler bizlerle olacak. Hep birlikte bekleyip göreceğiz.

Sizler 200 Watt hızlı şarj hakkında neler düşünüyorsunuz? Yorumlardan görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!

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