IMEI Kayıt Ücretine Zam Geliyor: Yurt Dışından Telefon Getirmek Mantıklı Mı?

Yurt dışından getirdiğiniz akıllı telefonu Türkiye'de kullanmanız için IMEI kayıt ücreti ödemeniz gerekiyor. IMEI kayıt ücreti 2021 yılında zamlanacak. IMEI kayıt ücreti ne kadar olacak? Bazı vergiler ile harç ve cezalarda yapılan yıllık zamlarda referans olarak kullanılan 2021 yılı yeniden değerleme oranı belli oldu. İşte detaylar.

IMEI Kayıt Ücreti 2021'de Zamlanacak

2021 yılı yeniden değerleme oranı yüzde 9.11 olarak gerçekleşti. Trafik cezaları, cep telefonu, pasaport, ehliyet vb. harçlara 2021 yılında yüzde 9.11 oranında zam gelmesi beklenmekte. IMEI kayıt ücreti şu anda 1.838 TL. Bu rakama yüzde 9.11 oranında zam eklendiğinde yeni ücret yaklaşık 2.006 TL olmuş olacak.

Geçtiğimiz yıl 1500 TL olan IMEI kayıt ücreti 2020 yılında 1838 TL'ye çıkarıldı. 2017 yılında 149.20 TL olan kayıt harcı, 2018’de 170.70 TL olarak yenilenmiş, 09.11.2018 tarihinde ise son olarak 500 liraya çıkarılmıştı.

2021 yılına girdiğimizde IMEI kayıt ücretinin 2.006 TL olması bekleniyor.

Sizler konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Hemen aşağıda ye alan yorumlar bölümünden görüşlerinizi paylaşmayı unutmayın!

Yurt Dışından Telefon Getirmek Mantıklı Mı?

Yurt dışından bir akıllı telefon aldınız ve bu telefonu Türkiye'de kullanmak istiyorsanız yapılması gereken işlemler bulunuyor. Getirdiğiniz akıllı telefonun IMEI adresini kayıt ettirmeniz gerekmekte. Yurt dışından getirilen telefonların kaydı için başkasının pasaportunu kullanmak yasaklandı. Bundan dolayı cihazı kendi pasaportunuz üzerine kaydettirmeniz gerekiyor.

Yurt dışından getirilen akıllı telefon sadece telefonu kullanacak olan kişinin kimlik numarasına kayıtlı hatlar ile kullanılabilmekte. Alınan kararla birlikte yurt dışından telefon getirmek bir hayli zorlaştı.

Artan döviz kuru ile birlikte yurt dışından telefon getirmek pek de mantıklı gözükmüyor. Ayrıca yurt dışından getirmiş olduğunuz cihazın garantisi de Türkiye'de geçerli olmadığı için Türkiye'de cihazın başına bir iş geldiğinde servis ücreti ödemeniz gerekiyor.