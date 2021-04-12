Teknoloji Haberleri (140) - TikTok'un Zenginleri, Almanlar Kıskandı, Türkiye'nin En Zenginleri

Teknoloji haberlerinin bu haftaki bölümünde birbirinden güzel ve önemli gelişmeleri sizlere aktarıyoruz. Hemen yukarıda yer alan videodan bu hafta teknoloji gündeminde neler olmuş, neler bitmiş izleyebilirsiniz. Bu hafta teknoloji gündeminde yaşananlar videomuzda yer almakta. Kanalımıza abone olmayı unutmayın!
Teknoloji Haberleri Bu Hafta Neler Yaşandı?
Bu haftaki teknoloji haberleri videomuzda yer alan başlıca konular şu şekilde:
- Türkiye'nin En Zenginleri Listesi
- GAİN Paralı Abonelik Başlattı
- Van Gölü Fotoğrafını Çeken Astronot Türkiye'ye Davet Edildi
- Yerli SİHA'lar Alman Basınında: Alman Ordusu Önlem Almak Zorunda
- Çalıntı Kart Bilgilerinin Satıldığı Sitedeki Veriler Çalındı!
- Apple'ın Yeni Reklam Yüzü Trabzon'dan! Amerika'ya Gidecek
- TikTok En Çok Kazananlar Listesi (2021)
- Çin'in Robotik Köpek Ordusu Sosyal Medyanın Gündeminde
- Genesis, Drone'lar ile Dünya Rekoru Kırdı: Görsel Şölen Oluşturdu
- Ünlü Fizikçi Uzaylıların Ne Zaman İletişim Kuracağını Söyledi
Sizler için yeni çıkmakta olan pek çok cihazın incelemesini gerçekleştirerek cihazlar hakkında fikir sahibi olmanızı ve ayrıca gece, gündüz demeden en son yaşanan teknolojik gelişmelerden anında haberdar olmanızı sağlıyoruz. Bizleri takipte kalarak en güncel teknoloji haberlerine hızlıca ulaşabilirsiniz.
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