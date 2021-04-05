Genesis, Drone'lar ile Dünya Rekoru Kırdı: Görsel Şölen Oluşturdu

Genesis, drone'lar ile dünya rekoru kırdı. Güney Kore'deki popüler otomobil üretim şirketi Hyundai'nin yan kuruluşu olan Genesis, Çin otomotiv pazarına girdiğini duyurdu ve adını Guinness Dünya Rekorlar Kitabı'na da yazdırdı.

Genesis, 3.281 Drone ile Dünya Rekoru Kırdı

Premium otomobilleriyle tanınan Güney Koreli şirket Hyundai'nin yan markası Genesis, Çin'in teknoloji şehri Şangay'da herkesin dikkatini çekmek için oldukça nefes kesici bir ışık gösterisi yaptı. 3.281 insansız hava aracı (drone) kullanılarak yapılan duyuruda drone'lar ile logo gökyüzüne yansıtıldı. LED ışıklar ile insansız hava araçları yalnızca Genesis logosunu oluşturmakla kalmadı, aynı zamanda tanıtılacak ikonik araba modellerini de yarattı.

3.281 insansız hava aracı ile yapılan görsel şov, aynı zamanda havada en fazla drone ile yapılan gösteri rekorunu kırdı. Önceki rekor, Eylül 2020'de 3.051 drone ile yine Çin'de farklı bir firma ile kırılmıştı. Rusya, 2.200 drone ile rekor kırmıştı. Son olarak 2018'de de California'da 2.066 drone uçuran CPU devi Intel rekor kırmıştı.

Hemen aşağıdan Genesis markası tarafından yapılan görsel şöleni izleyebilirsiniz.

Drone'lar Nasıl Çarpışmadı?

Bu gibi şovlarda drone'ların nasıl çarpışmadığını merak etmişsinizdir. Drone'lara çarpışmaları önlemek için sürüyü koordine eden, belirli şekiller oluşturmalarını söyleyen koreografi yazılımları entegre ediliyor ve böylelikle çarpmışma engelleniyor. Drone'lar tek bir yazılım ile kolayca kontrol ediliyor ve görsel şölen oluşturuluyor.

TDK’nın “Uçangöz” olarak tanımladığı drone, bir uzaktan kumanda veya yazılımsal yönetim ile kolayca yönlendirilebilen insansız hava aracı. Günümüzde drone'lar oldukça yaygın bir şekilde kullanılıyor. Drone'lar ile teslimatlar yapılıyor, insanların girmesi tehlikeli bölgelere drone gönderilerek bakılabiliyor.

Drone'ların kullanım alanı oldukça geniş ve drone teknolojileri her geçen gün daha da büyümeye devam ediyor. Hava çekimlerini kolaylaştıran bu araçlar, ilk çıktıklarında askeri amaçlı kullanılmış olsalar da günümüzde daha çok hobi amaçlı kullanılıyor. Milyarlarca aktif kullanıcısı olan sosyal medyalarda drone ile çekilmiş etkileyici birçok fotoğraf ve videoya rastlayabilirsiniz.

Drone'lar hakkında detaylı bilgiye aşağıda yer alan blog yazımızdan ulaşabilirsiniz. Ayrıca yorumlar bölümünden de görüşlerinizi bizlerle ve diğer okurlarımız ile paylaşmayı unutmayın!