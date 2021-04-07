Türkiye'nin En Zengin İnsanları Belli Oldu! (2021)

Forbes tarafından her yıl düzenli olarak yayımlanan 'Dünyanın En Zenginleri' listesi, en yeni verilerle birlikte güncellendi. Yeni verilerle birlikte Türkiye'nin en zengin insanları da ortaya çıkmış oldu. Peki Türkiye'nin en zengin insanı kim ve dünya sıralamasında nerede yer alıyor?

Türkiye'nin En Zengin İnsanları Listesi

Murat Ülker - 6.3 Milyar Dolar

- 6.3 Milyar Dolar Erman Ilıcak - 4.4 Milyar Dolar

- 4.4 Milyar Dolar Ferit Şahenk - 3.0 Milyar Dolar

- 3.0 Milyar Dolar Filiz Şahenk - 2.8 Milyar Dolar

- 2.8 Milyar Dolar S. Sevim Arsel - 2.3 Milyar Dolar

- 2.3 Milyar Dolar Sezai Bacaksız - 2.3 Milyar Dolar

- 2.3 Milyar Dolar M. Rahmi Koç - 2.3 Milyar Dolar

- 2.3 Milyar Dolar Nihat Özdemir - 2.3 Milyar Dolar

- 2.3 Milyar Dolar Mustafa Küçük - 2.1 Milyar Dolar

- 2.1 Milyar Dolar İbrahim Erdemoğlu - 2.0 Milyar Dolar

Söz konusu listeye göre Murat Ülker, 6.4 milyar dolar serveti ile birlikte Türkiye'nin en zengin insanı konumunda. Öte taraftan söz konusu servet, dünya sıralamasında 421. sırada yer alıyor. Listenin ilk on sırasındaki kişileri bir araya getirdiğimizde toplam servetlerinin ise yaklaşık olarak 29,8 milyar dolar olduğunu görüyoruz. Eğer Türkiye'nin en zengin on insanının servetlerini toplarsak ve bu şekilde dünya sıralamasına dahil edersek, 51. sırada olduklarını görüyoruz.

Dünyanın En Zengin İnsanları Listesi

Jeff Bezos - 177 Milyar Dolar

- 177 Milyar Dolar Elon Musk - 151 Milyar Dolar

- 151 Milyar Dolar Bernard Arnault & Ailesi - 150 Milyar Dolar

- 150 Milyar Dolar Bill Gates - 124 Milyar Dolar

- 124 Milyar Dolar Mark Zuckerberg - 97 Milyar Dolar

- 97 Milyar Dolar Warren Buffet - 96 Milyar Dolar

- 96 Milyar Dolar Larry Ellison - 93 Milyar Dolar

- 93 Milyar Dolar Larry Page - 91,5 Milyar Dolar

- 91,5 Milyar Dolar Sergey Brin - 89 Milyar Dolar

- 89 Milyar Dolar Mukesh Ambani - 84,5 Milyar Dolar

- 84,5 Milyar Dolar Amancio Ortega - 77 Milyar Dolar

Dünya genelindeki listeye baktığımızda ise Amazon CEO'su Jeff Bezos'un ilk sırada konumlandığını görüyoruz. 177 milyar dolarlık servete sahip olan Bezos'u sırasıyla Elon Musk, Bernard Arnault, Bill Gates ve Mark Zuckerberg takip ediyor.

Forbes tarafından yayımlanan listeye daha ayrıntılı bir şekilde göz atmak isterseniz, Dünyanın En Zenginleri listesinden merak ettiğiniz detaylara ulaşabilirsiniz. Peki siz bu liste hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.