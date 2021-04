Çin'in Robotik Köpek Ordusu Sosyal Medyanın Gündeminde

Çin'in robotik köpek ordusu videosu sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Unitree Robotics isimli Çinli bir şirket tarafından geliştirilen ve Boston Dynamics'in robot köpeklerine benzetilen Aliengo isimli robotlar, uyum içerisinde hareket etmesiyle merak uyandırdı.

Çinli robotik firması Unitree, geçtiğimiz günlerde Twitter'da bir video paylaştı ve pek çok sosyal medya kullanıcısını bir robotun dünyayı ele geçireceğine inandırdı.

Star Wars temalı video, Çinli robotik firmasının tamamen hareket edebilen, dört ayaklı robot filosunu gösteriyor. MailOnline'a göre robotlar, Aliengo olarak adlandırılıyor ve derinlik algısı, yüksek patlayıcı performansı ve gelişmiş koruma seviyesiyle tasarlanmış yapay zekaya sahip.

Unitree tarafından yayınlanan videoda yer alan onlarca robot, birbiriyle uyum içinde çömelme pozisyonuna geçiyor, öne doğru eğiliyor ve orijinal pozisyonlarına geri dönüyorlar. Bu bir reklam videosu gibi görünse de Twitter'da pek çok komik ve ürkütücü yanıt aldı. Bazı kullanıcılar bu robotların "The Terminator" ve "Black Mirror" filmlerinden çıkmış olması gerektiğini söyledi.

Çinli şirket Twitter'dan yaptığı paylaşımda ise, "Güç uyanıyor. Millet kaç tane (olduğunu) saymaya yardım edin" ifadesini kullandı.

The Force Awakens. Everyone, help count how many? 😀 pic.twitter.com/6NpZOUmQ1s — Unitree Robotics (@UnitreeRobotics) March 9, 2021

Çinli şirketin robotik köpek ordusu

Unitree, geçen yıl Tüketici Elektroniği Fuarı'nda (CES) dört ayaklı robotlarını tanıttı. Aliengo, Boston Dynamics'in yalnızca bir buçuk saat dayanabilen dört ayaklı robotunun aksine, yaklaşık 26 kilo ağırlığında ve iki saate kadar dayanabilen bir pil ömrüne sahip.

Aliengo şimdi, New York City gibi çeşitli şehirlerdeki polis operasyonlarında kullanılan Boston Dynamics'in Spot robotuyla karşılaştırılıyor. Her iki robot da dört ayak üzerinde yürüyebiliyor, ancak Aliengo saniyede on fit adım atıyor.

Ayrıca önceki videolar, Aliengo'nun esnek bağlantıları ve güçlü motoru sayesinde Spot gibi her türlü zıplama ve döndürme hareketini yapabildiğini gösterdi. Robot köpeklerin ayağında, hareketleri daha verimli hale getirmesini sağlayan sensörler bulunuyor.

Ancak Aliengo, akıllı kamerası ve 11 pound'a kadar yük taşıma kapasitesi sayesinde bir teslimat robotu da olabilir. Business Insider, kamerasının gerçek zamanlı video aktarımını kaydederek özel ve kamu kullanımına daha fazla imkan sağladığını aktardı.

Spot ve Aliengo'nun pek çok benzerliği olması ve aynı görünmesine rağmen, onlarca Aliengo'nun kendilerine komuta edilmiş gibi birlikte hareket ettiğini görmek insanlar arasında korku uyandırıyor.