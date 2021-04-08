Yerli SİHA'lar Alman Basınında: Alman Ordusu Önlem Almak Zorunda

Alman basınından SİHA açıklaması geldi. Frankfurt Allgemeine Zeitung tarafından hazırlanan yeni bir rapor, Alman ordusunun Türk SİHA'larının yaptıklarına karşı şok olduğunu söylüyor. Azerbaycan'ın, Ermeni askerlere karşı kullandığı Türk SİHA'ları merak uyandırıyor.

Almanya'nın popüler gazetelerinden bir tanesi olan Frankfurt Allgemeine Zeitung (FAZ), Türk SİHA'ları hakkında çarpıcı bir rapor hazırladı. Habertürk tarafından alıntılanan FAZ yazısı, Azerbaycan'ın kullandığı Türk İHA ve SİHA'ları Alman ordusunu şaşırtmayı başardığını dile getiriyor.

Alman basınından Türk SİHA'ları açıklaması

Alman ordusunun 2013 yılından bu yana neredeyse yeniliğe kapalı olduğunu iddia eden makalede, "SİHA saldırılarının tehdidi nedeniyle acilen hava savunma sisteminin değiştirilmesine ihtiyacı var. Silahlı kuvvetler mükemmel durumda değil. Ancak Alman ordusunun SİHA saldırılarına karşı neredeyse savunmasız olduğunun kabulü sürprizdir" ifadesi kullanıldı.

Geçtiğimiz dönemde Azerbaycan tarafından kullanılan Türk SİHA'ları 190'dan fazla Ermeni tankını ve zırhlı aracını yok etmiş durumda. Alman ordusunun bu duruma karşı tedbir alması gerektiğini dile getiren FAZ yazısı iki ülke arasındaki savaşı şu şekilde değerlendirdi:

"Çatışmalar sırasında İsrail ve Türkiye tarafından üretilen Azerbaycan SİHA'ları, 190'dan fazla Ermeni tankını ve zırhlı aracını imha etti. Ermeni askerleri saldırılara karşı savunmasız oldukları için morallerini bozdu. Bununla ilgili haberler, Alman ordusunda şok yarattı."

Yazı içerisinde Almanya'ya ait askeri teknolojilerin artırılması çağrısı yapılırken, Alman hava savunma sisteminin daha da geliştirilmesine dikkat çekildi. FAZ'a göre Alman hava savunma sistemi şu aşamada 13 milyar Euro'ya yakın bir değerde. Ancak Almanya için askeri alanda yeniliklerin yapılması kaçınılmaz olabilir.

Ayrıca geçtiğimiz günlerde Selçuk Bayraktar, insansız savaş uçağı açıklaması geldi. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar'ın açıklaması şu şekildeydi: