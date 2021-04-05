Apple'ın Yeni Reklam Yüzü Trabzon'dan! Amerika'ya Gidecek

Apple'ın yeni reklam yüzü Trabzon'dan seçildi. Lise öğrencisi olan Mustafa Mert Topal, Apple'ın reklam çekiminde oynayacak.

Lise Öğrencisi Apple'ın Reklam Yüzü Oluyor

Apple'ın reklam yüzü ilanına başvuru yapan lise öğrencisi Mustafa Mert Topal, Amerika'ya gidiyor. Apple, Trabzon'da yaşayan Mustafa Mert Topal'ı reklam yüzü olarak seçti. Topal, ABD'nin California eyaletindeki Apple Park Visitor Center’da reklam çekimlerine katılacak.

Lise öğrencisi Mustafa Mert Topal, yaşı tutmadığı için Amerika'ya annesi ile birlikte gidecek. Topal yaptığı açıklamda şu cümlelere yer verdi:

"Arkadaşlarım manken olma konusunda sürekli bir yerlere başvurmam gerektiğini söylüyordı. Bir gün yine böyle bir sohbetin ardından Apple’ın böyle bir ilan açtığını gördüm. ‘Neden olmasın’ dedim kendi kendime. Ve başvuru yaptım. Sonrasında olumlu bir şekilde döndüler bana. Çok şaşırdım. Yazışmalar başladı. İngilizce yazışmalar yapılıyordu, çeviri ile yazışmalara karşılık veriyordum. Daha sonra internet üzerinden birkaç mülakata girdim. Kabul edildiğimi ve Amerika’ya gelmem gerektiğini söylediler. Durumu aileme ilettiğimde inanamadılar. Sonra yazışmaları onlara gösterdiğimde çok şaşırdılar. Bu bir fırsat. İyi bir ücret karşılığında gideceğim. 20 Nisan tarihinde yolculuğumuz başlıyor. 4 aylık bir süre orada kalacağım. Çekimlerin ardından Trabzon’a geri döneceğim. Kazandığım ücretle birlikte ben ve 3 kardeşimin eğitimine harcayıp babamla birlikte yatırım yapacağız."

"İnanamadım"

Mustafa Mert Topal'ın annesi Sevinç Topal da yaptığı açıklamada "İlk duyduğumda çok şaşırdım, inanamadım. Daha sonrasında maillerini bize gösterdi. Halen daha çok şaşkınım. Çok gururluyum. Şimdi oğlumla birlikte dilini bile bilmediğim bir ülkeye gideceğim. Oğlum için bunlar bir fırsat. Her zaman yanındayız. Umarım yolu açık olur." dedi.

Baba Bülent Topal ise açıklamasında "Oğlumla gurur duyuyorum. Trabzonspor’un alt yapısında oynuyor. İlçede oturuyoruz. Her gün 3 saat idmanlara geliyor. Çok disiplinli ve azimli bir çocuk. Tipi, fiziği reklam yüzü olmaya çok uygun. Ama dünyaca ünlü bir şirkette reklam yüzü olması bizi de çok heyecanlandırıyor. Sabırsızlıkla ekranda onu izleyecek olduğum günü bekliyorum" cümlelerine yer verdi.

Bizler de Tamindir.com olarak Mustafa Mert Topal'a hayatında başarılar diliyoruz.

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