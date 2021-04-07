TikTok En Çok Kazananlar Listesi (2021)

TikTok en çok kazananlar listesini hangi dünyaca ünlü isimler oluşturuyor? Dünyanın en büyük sosyal medya uygulamalarından biri olan TikTok'ta hangi içerik oluşturucuları daha çok para kazanıyor? Bu listede TikTok'un en zengin isimlerini sıralıyoruz.

TikTok En Çok Kazananlar Kimler? (2021)

TikTok, içerik oluşturucularının kısa videolar oluşturup izleyicileri ile buluşturabileceği canlı renklere sahip olan bir sosyal medya uygulamasıdır. Türkiye'de de akıllı telefon ve benzeri cihazlara sahip yediden yetmişe herkesin kullandığı bir sosyal medya uygulaması olan TikTok için 2020 yılı oldukça zor bir yıl olmuştu.

Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı Donald Trump'ın TikTok'a olan baskısı, onun neredeyse yasaklanmasına sebebiyet verecekti. 2020 yılı bu nedenle video paylaşımın ön planda olduğu sosyal ağın yönetimi ve kullanıcıları için dönüm noktası olarak görüldü. Yasak hiçbir zaman uygulanmadı ve TikTok'un Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yaklaşık 100 milyon kullanıcısı kısa videolar seyretmeye ve oluşturmaya devam ederek TikTok'un bağlı olduğu şirket ByteDance'in gelirine katkıda bulunmaya devam ediyor.

Kullanıcıların TikTok uygulamasının yasaklanmasından endişe duymasının en önemli nedenlerinden biri, onların da ByteDance gibi uygulama sayesinde para kazanabilmesidir. TikToker yani TikTok'ta içerik oluşturan kişilere takipçi başına belirli miktarda ödeme yapılıyor ve bu kişiler reklamlardan da oldukça önemli kazanç elde edebiliyor.

RaveReviews'ın oluşturduğu liste, TikTok'ta en çok gelir elde eden kişileri gösteriyor. RaveReviews, TikTok yıldızlarına takipçi başına 0,005$'a ödeme yapıldığını ve bu sayı ile 2020'deki yaklaşık 100 iyi içerik oluşturucusunun takipçi ve reklam sayısının da hesaba katılarak listenin oluşturulduğunu söylüyor. Peki, listenin son hali nasıl görünüyor?

Michael Le: 20.378.000$ Charli D'Amelio: 18.224.000$ Addison Rae: 14.722.500$ Joe Albanese: 8.711.000$ Avani Gregg: 6.798.000$ Kira Kosarin: 6.651.500$ Dixie D'Amelio: 6.534.000$ Loren Gray: 5.355.000$ Q Park: 5.224.500$ Spencer X: 3.577.000$

Yukarıdaki liste hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizin listeden takip ettiğiniz bir içerik oluşturucusu var mı? TikTok en çok kazananlar listesinde yer alan isimler ile ilgili bütün görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle ve okurlarımızla paylaşmayı unutmayın.