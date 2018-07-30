Android ve iOS üzerinden oynanabilen MOBA oyunu Vainglory, 30 Temmuz 2018 itibarıyla ypaılan resmi açıklamayla birlikte Windows sürümü için ilk hazırlıklara başlamıştır.

Super Evil Megacorp tarafından mobil platformlar için geliştirilen MOBA oyunu Vainglory, telefon ve tabletler üzerinde en çok oynanan yapımların başında geliyordu. Milyonlarca oyuncuya ulaşmayı başaran oyun, mobil dünyanın en çok kazananları arasına dahil girmişti.

Daha önce Samsung DEX gibi telefonları bilgisayara çeviren aracı cihazlar üzerinden bilgisayar üzerinden Vainglory oynama şansı sunan Super Evil Megacorp, resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamayla birlikte oyunun Windows sürümünün geliştirilmeye başlandığını duyurdu.

Vainglory Windows sürümünün henüz geliştirme aşamasının başında olduğu söylenirken, oyuncuların desteğiyle birlikte Vainglory’nin dokunmatik ekranlardan kalvye ve mouse’a taşınacağı dile getirildi. İlk aşamada içerisinde birçok sorun, bug ve hata barındıran Windows sürümünün, alfa sürecinden çıkmasıyla birlikte daha oynanabilir olacağı, sonrasındaysa tamamen sorunsuz şekilde oyuncuların karşısına çıkarak, tam bir bilgisayar oyununa dönüşeceği belirtildi.

Vainglory Windows sürümünün şimdilik alfa sürümünde olduğunu ve içerisinde tonla hata barındırdığını tekrar hatırlatan Super Evil Megacorp, oyunculardan alacakları desteği çok önemsediklerini belirtti.