Android, iOS ve Windowsphone olmak üzere üç farklı mobil platformda ilgiyle oynanmaya devam edilen Skip-Bo eğlenceli anlara ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

Zeka ve kağıt oyunları arasında yer alan Skip-Bo dünyanın dört bir yanındaki oyuncuları gerçek zamanlı olarak bir araya getiriyor. Sıra tabanlı bir kart yığını oluşturmaya çalışacak olan oyuncular oldukça eğlenceli anlar yaşayacaklar.

Birbirinden farklı değerlere sahip olan kartlar ile en iyi ve en hızlı kart destesini oluşturan oyuncular oyunun galibi olacaklar. Hem ülkemiz hem de dünyanın dört bir yanından gerçek oyunculara ev sahipliği yapmaya devam eden yapım renkli içeriklere sahip.

Basit oynanış yapısı ile oyuncuları kolaylıkla oyun içerisine adapte eden başarılı oyun, her kesimden oyuncuyu karşı karşıya getirerek zengin bir oynanış sunuyor.

Oynaması ücretsiz olarak üç farklı platformda yayınlanana başarılı oyun günümüzde ücretsiz olarak güncellemeler alarak içeriğini de zenginleştirmeye devam ediyor.