7 Letters - Multiplayer Word Puzzle Game, mobil platformda dikkat çeken yerli geliştiricilerden Tiramisu Studios’un kelime bulmaca oyunu. Online oynanan kelime oyunlarını seviyorsanız, tavsiye ederim. İndirmesi de oynaması da ücretsiz olan çok oyunculu Türkçe/İngilizce kelime oyununda süreyle yarışıyorsunuz. Kelime bilginize güveniyorsanız sadece gerçek kişilerin katıldığı kelime oyununu hemen indirin ve oynamaya başlayın.

Yerli mobil oyun geliştiricilerden Tiramisu’nun iOS platformundan sonra Android’e getirdiği 7 Harf - Çok Oyunculu Kelime Oyunu’nda 120 saniye süre boyunca türetebildiğiniz kadar -anlamlı- kelime türetmeye çalışıyorsunuz. Zaman sınırlı; takıldığınız noktada ipuçlarınızı kullanarak avantaj elde edebilirsiniz. Zaman sınırlı düellolarda kazanmayı başarırsanız seviye atlıyorsunuz. Kaçıncı seviye olduğunuz, kaç oyun oynadığınız, kaçını kazandığınız/kaybettiğiniz/berabere kaldığınız, en yüksek kaç yaptığınız gibi istatistikler mevcut. İnternet gerektirmeyen oyun modu da var. İnternet bağlantınız olmasa dahi oyundan kopmuyorsunuz.