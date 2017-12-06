99 Challenges!, Android işletim sistemine sahip mobil cihazlarınızda oynayabileceğiniz son derece keyifli bir aksiyon oyunu olarak ön plana çıkıyor. Birbirinden zorlu görevlerin üstesinden gelmeniz gereken oyunda inanılmaz bir deneyim yaşayabiliyorsunuz.

Süper kahraman gibi hissedebileceğiniz bir mobil oyun olma özelliği taşıyan 99 Challenges, kelimenin tam anlamıyla oynayabileceğiniz en zor oyunlar arasında yer alabilecek türden bir oyundur. Oyunda imkansız görevleri tamamlamaya çalışıyor ve superman gibi hissedebiliyorsunuz. Birbirinden zorlu 99 bölüme sahip olan oyunda son derece sürükleyici bir atmosfer yer alıyor. Arkadaşlarınıza da meydan okuyabileceğiniz oyunda kaliteli grafikler bulunuyor. Koşarak engellerin üstesinden gelmeniz gereken oyunda işiniz bir hayli zor. Elinizi çabuk tutmanız gereken oyunda dikkatli bir şekilde ilerlemeniz gerekiyor. Kolay kontrol mekanizmasıyla da rahat bir oyun deneyimi sunduğunu söyleyebilirim.

99 Challenges oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.