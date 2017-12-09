A Girl Adrift, üniversite öğrencilerinin projesi olan ve balık tutma oyunu olarakta değerlendirebileceğimiz bir rol yapma oyunu. Android işletim sistemine sahip akıllı telefon veya tabletlerinizden oynayabileceğiniz bu oyunda, sular altındaki dünyada sürüklenen bir kızın hikayesine ortak olacaksınız. Bu maceranın bağımlısı olacağınızı kesinlikle söylemeliyim.

A Girl Adrift oyunun sıradan balık tutma oyunlarından çok farklı olduğunu söyleyerek incelemeye başlayalım. Bunu söylememin nedeni bir hikayeye dayanıyor olması. Sular altında kalmış bir dünyada hayatta kalmaya çalışan bir kızın macerasına ortak oluyoruz. O balık tutmaya çalışıyor ve biz de ona yardımcı olmaya çalışıyoruz. Biz balık tutmasına yardım ettikçe o daha çok tecrübe kazanıyor. Ayrıca bizler, dünyadaki muhteşem balık türleri hakkında bilgi sahibi de olabiliyoruz.

Oyunun harika ses efektleri ve dinlendirici yapısıyla pek keyifli bir oynanışı olduğunu itiraf etmeliyim. Diğer yandan büyük diyebileceğimiz bir harita, çeşitli bosslar ve birçok balık türü olduğunu da belirtelim. Tüm bu detaylar eminim sizin de hoşunuza gidecektir.

Eğer balık tutma kisvesi altında eğlenceli bir rol yapma oyunu arıyorsanız A Girld Adrift'i ücretsiz indirebilirsiniz. Oynamanızı kesinlikle öneririm.