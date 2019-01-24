Ability Draft: Spell Battles, gelecek temalı online arena dövüş oyunu. Dünyada yaşamın bittiği, hayatta kalmayı başaran bir avuç insanın uzaya gidebilmek için dövüşmek zorunda kaldığı harika bir mobil oyun. Üste seviye grafikleri etkileyici animasyonlarla birleştiren, hızlı tempolu oynanışıyla mükemmelliği tamamlayan oyun, Android platformuna ücretsiz olarak çıkış yapıyor.

2077 yılının Cyberpunk dünyasında geçen oyunda dünya çökmüş, insanlar dünyadan ayrılmıştır. Hayat SpaceZ uzay istasyonundadır lakin bu dünyaya ayak basabilmenin yolu dövüşmekten geçer. Siz, oyunda SpaceZ’e bilet almak için dövüşen ölümsüz kahramanlardan biri olarak bulunuyorsunuz. Favori dövüşçünüzü alıp yeteneklerini tasarlıyor, silahlarla donatıp arenalarda gerçek oyunculara karşı dövüşüyorsunuz. Savaştıkça seviye atlıyor, yeni beceriler kazanıyor, daha da güçleniyor, yeni silahlar kullanıyorsunuz. Silah demişken, oyunda balta, kılıç, yaylı tüfek, asa, tüfek ve daha birçok silah var. Silahınız olmadığında da yumruğunuzu konuşturuyorsunuz. Silahlarınızı da çeşitli seviyelerde yükseltme ve geliştirmelerle güçlendirme şansına sahipsiniz.

Oyunda birçok online mod bulunuyor. Cyberpunk dünyasında düellolardan 3’e 3 savaşlara zorlu PvP Arena modları, ödüllü mücadeleler, özel etkinlik mücadeleleri (rastgele, tek bir kişi herkese karşı, battle royale, ultra hızlı ateş ve dahası), yerel ve bölgesel liderlik savaşı gibi heyecan verici pek çok mod ücretsiz oynanabiliyor.