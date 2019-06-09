Birkaç farklı karakterle birlikte çeşitli görevler üstleneceğiniz ve aksiyon dolu bir serüvene atılacağınız Across Age 2, mobil platformda rol oyunları kategorisinde yer alan ve binlerce oyun sever tarafından keyifle oynanan kaliteli bir oyundur.

Basit ama bir o kadarda etkileyici grafik tasarımı ve keyif verici ses efektleri ile oyun severlere sıra dışı bir deneyim sunan bu oyunda amaç, çeşitli engellerle ve tuzaklarla donatılmış zorlu parkurlarda ilerleyerek karşınıza çıkan yaratıklarla savaşmak ve sizden istenilen sandıkları bularak görevleri tamamlamaktır. Görevlerde karşılaşacağınız yaratıklara karşı kılıcınızı kullanabilir ve onları etkisiz hale getirerek sandıklara ulaşabilirsiniz. Labirentlerin arasında ilerleyerek size engel olan küp blokları farklı bölgelere iteleyebilir ve önünüzü açabilirsiniz. Duvarlardan atlayarak sandıkların bulunduğu bölgelere ulaşabilir ve görevleri tamamlayarak seviye atlayabilirsiniz.

Oyunda toplamda 4 farklı karakter ve birbiriden zorlu onlarca görev yer almaktadır. Ayrıca yaratılarla savaşmak için kullanabileceğiniz birçok farklı savaş aleti bulunmaktadır.

Android işletim sistemine sahip tüm cihazlarda sorunsuz bir şekilde çalışan Across Age 2, ücretsiz olarak erişebileceğiniz serinin ikinci oyunudur.