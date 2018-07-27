Adalet Namluda: Afrin, Türk yapımı mobil oyunların da hem görsel açıdan hem de oynanış olarak kaliteli olduğunu gösteren örnek yapımlardan biri. Boyutuna göre son derece kaliteli grafikler sunan savaş oyununda Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Zeytin Dalı operasyonu çerçevesinde gerçekleştirdiği Afrin harekatında görev alıyorsunuz. Operasyonlar zorlu ve tek başınızasınız. Hazır mısınız?

Askeri savaş oyunlarını sevenlerin kesinlikle oynaması gerektiğini düşündüğüm yapımlardan biri Adalet Namluda: Afrin. Android platformundaki en iyi yerli yapım savaş oyunlarından biri olan Adalet Namluda: Afrin’de Jandarma Özel Harekat (JÖH), Polis Özel Harekat (PÖH) Mavi Bereli veya Bordo Bereli komandoların yerine geçebiliyorsunuz. Birliğinizi seçtikten sonra sınıf seçimine geliyorsunuz. Burada da taarruz, keskin nişancı (sniper) ve tank karşınıza çıkıyor. Sınıfınızı da seçtikten sonra direkt operasyon başlıyor. Operasyonlarda aldığınız görevi tek başınıza tamamlıyorsunuz. Düşmanları temizledikçe sadece deneyim kazanmıyor; kask, çelik yelek, kamuflaj gibi birçok öğenin de kilidini açıyorsunuz.