AFK Arena, harika deneyim sunan bir mobil rol yapma oyunu olan AFK Arena, kozlarınızı paylaşabileceğiniz bir oyundur. Oyunda dünyanın dört bir yanındaki oyuncularla mücadele ediyor zevkli zaman geçirebiliyorsunuz.

Boş zamanlarınızı değerlendirmek için oynayabileceğinizi düşündüğüm oyunda labirentlerdeki gizli hazineleri bulmaya çalışıyor ve egemen olmaya çalışıyorsunuz. Farklı karakterleri kontrol edebileceğiniz oyunda düşmanlarla savaşabiliyor ve farklı silahları da kontrol edebiliyorsunuz. Bol miktarda ödülle donatılmış olan oyunda farklı stratejiler de geliştirebiliyorsunuz. 6 farklı gruptan kahramanı toplamaya çalıştığınız oyunda renkli görseller de yer alıyor. Farklı turnuvalara da katılabileceğiniz oyunda dilediğiniz gibi oyun deneyimi yaşayabiliyorsunuz. Karakterlerinizi de güçlendirebileceğiniz oyunda işiniz bir hayli zor. Bu tarz oyunları seviyorsanız AFK Arena sizleri bekliyor.

AFK Arena oyununu Android cihazlarınıza ücretsiz olarak indirebilirsiniz.