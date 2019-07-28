Google Play üzerinde birbirinden farklı oyunlara imza atan Pixel Federation, şu sıralar AFK Cats ile oyuncuların beğenisini kazanmaya devam ediyor.

Google Play üzerinde Android platformu oyuncularına ücretsiz olarak sunulan AFK Cats rol oyunları arasında yer alıyor. Oldukça zengin bir silah sistemine sahip olan oyunda rengarenk bir yapı ve içerik yer alacak.

Benzersiz çok sayıda kahramanında yer alacak oyunda dileyen oyuncular çevrimdışı olarak da savaşabilecekler. 60 farklı AFK kahramanın yer aldığı yapımda oyuncular özel güçler keşfedebilecek, eğlenceli ve güçlü kombinasyon yaparak düşmanlar karşısında daha güçlü bir yapıya sahip olabilecekler.

Oyuncular seçtikleri karakterlerin yeteneklerini geliştirerek daha güçlü hale getirebilirler. Yapım içerisinde 10.000’den fazla savaş sahnesine sahip.