İlginç bulmacalar ve yapbozlar yapabileceğiniz Agency of Anomalies: Mind Invasion, Android ve İOS sürümleri ile iki farklı platformda oyun severlere hizmet veren sıra dışı bir macera oyunu olarak ön plana çıkıyor.

Etkileyici grafikleri ve keyif verici müzikleri ile oyunculara eşsiz bir deneyim sunan bu oyunda amaç, gizli eşyaların yerini bulmak ve parçası kaybolan objeleri tamamlamaktır. Tüm bunları yaparken ihtiyacınız olacak çeşitli ipuçları bulunmaktadır. Bu ipuçlarına ulaşmak için bölümlerde farklı bulmaca ve eşleştirme oyunları oynayabilirsiniz. Bu sayede çeşitli ödüller ve ipuçları toplayabilirsiniz. Ayrıca seviye atlayarak farklı mekanların ve objelerin kilidini açmakta sizin elinizde.

Oyunda ürkütücü gizli nesne sahneleri ve onlarca farklı karakter yer almaktadır. Yüzlerce kayıp objeyi bularak görevleri tamamlayabilir ve sonraki bölümlere geçebilirsiniz. Bulmaca, eşleştirme ve yapboz gibi çeşitli oyunlar oynayarak ipucu toplayabilir ve doğru iz üstünde ilerleyebilirsiniz.

Mobil platformda macera oyunları kategorisinde boy gösteren ve geniş oyuncu kitlesi ile dikkat çeken Agency of Anomalies: Mind Invasion, kaliteli bir oyun olarak göze çarpıyor.