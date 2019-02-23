Mobil klasik oyunlar arasında yer alan Airport Control ile havaalanını idare etmeye çalışacağız.

NexGen Game World imzası ile Google Play’de Android platformu için yayınlanan Airport Control HD grafik açılarına sahip. Sonsuz modun da yer aldığı yapımda oyuncular havaalanı müdürü olacak ve uçakların kalkış ve inişlerine izinler verecekler.

Farklı haritaların yer aldığı yapımda 2D grafik açıları eşliğinde basit bir platform üzerine kurulu olan havaalanını yöneteceğiz. Basit içeriklerden oluşan yapım eğlenceli oynanışı ile her kesimden oyuncuya da hitap ediyor. Ücretsiz olarak oyunculara sunulan başarılı yapım, yayınlanmasından bu yana 1 milyondan fazla oyuncuya ulaşmayı başardı.

Google Play’de oyuncular tarafından 5 üzerinden 4.3 gibi bir inceleme puanına sahip olan oyun ücretsiz yapısı ile olumlu geri bildirimler almaya devam ediyor. Oyun içerisinde sadece tek bir parmağımızı kullanarak uçakları yöneteceğiz.

İyi oyunlar dileriz.