Harita üzerindeki alanları kendi renginizde çevreleyin ve rakiplerinize karşı dikkatli olun. Paper.io 2 APK indirerek, siz de her yaştan oyuncuya hitap eden eğlenceli bir deneyim yaşayın.

Berkcan Aktürk - 5 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Paper.io 2 APK'da, rakiplerinizi yenmek istiyorsanız daha fazla toprak parçasını çevreleyin ve diğer oyuncuların alanınıza girmesini engelleyin. Akıllı telefonlarınızda oynayabileceğiniz eğlenceli bir çevrimiçi oyun olan Paper.io 2, çok sayıda kullanıcı tarafından beğenilerek oynanıyor. Her yaştan oyuncuya hitap eden bu oyun, çevrimiçi mod haricinde çevrimdışı bir şekilde her yerden oynanabiliyor.

Oyundaki stratejinizi önceden belirlemeli ve zafere giden yolda rakiplerinizi alt etmelisiniz. Rakiplerinizden daha fazla alanı çevrelemelisiniz. Bölgedeki alanları çevrelerken size saldırmaya çalışan rakiplerinize karşı da dikkatli olmalısınız. Aksi taktirde rakipleriniz alanınıza girip hem sizin alanınızı çalacak hem de sizi saf dışı bırakacaktır.

Oyun mantık ve strateji açısından güzel olsa da, içerisindeki reklamlar yüzünden oynanabilirliği çok düşük seviyede. Neredeyse her oyun başında çıkan reklamlar yüzünden oyundan soğuyabilirsiniz. Yalnız mekanik ve oynanış açısından pek bir sorun görünmüyor.

Paper.io 2 APK İndir

Siz de bu tarz oyunlardan hoşlanıyorsanız, Paper.io 2 APK indirin ve rakiplerinizden daha fazla alanı çevreleyin. Başka bir oyuncu alanınızdaki sınırları geçerse yok olacaksınız. Bunun bilincinde olmalı ve alanınızı en iyi şekilde korumalısınız.

Paper.io 2 APK Özellikleri