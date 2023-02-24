Stickman Party APK, içerisinde bir çok ücretsiz mini oyun barındırmaktadır. İnternet gerekmeden oynanabilen 1, 2, 3 ve 4 oyunculu oyunlar ile keyifli zamanlar geçirebilirsiniz.

Erkan Calp - 11 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Stickman Party APK, dört kişiye kadar aynı cihaz üzerinde oynanabilecek birbirinden eğlenceli oyunlar içeriyor. Koşu oyunu, tank oyunu, futbol oyunu, ralli yarışı oyunu, top sektirme oyunu, boyama ve daha birçok oyun bulunuyor. Stickman Partisi 2-3-4 oyunculu oyunlar APK olarak Android telefonunuza ücretsiz oynayabileceğiniz eğlenceli mini oyunlar içerir. Stickman oyunları, Çöp adam oyunları, 2-3-4 oyunculu oyunlar, tek 2 kişilik oyunlar seven için tavsiyemizdir.

Stickman Party APK İndir

İster tek başınıza, ister sevgilinizle, ister çocuğunuzla, ister kardeşinizle isterseniz de arkadaşlarınızla birlikte oynayabileceğiniz mini oyunlar içeren harika bir uygulama Stickman Partisi. Adından da tahmin edeceğiniz üzere oyunların tümünde karakterler çöp adam ve oyun alanını kuş bakışı görüyorsunuz. Mobilde en çok oynanan gündelik oyunlar dahil edilmiş. Kolay futbol oyunundan ufak arabalarla yarış oyununa, top sektirme oyunundan çok oyunculu tank oyununa daha fazla kişinin katılımıyla daha eğlenceli olan birçok oyun mevcut ve de ücretsiz.

Stickman benzersiz kuralları olan çöp adam oyunları koleksiyonu ve aynı zamanda en çok oynanan mobil oyunların yeniden yapımları içeriyor. Çılgın görevler içeren Stickman oyunları, tek ekran üzerinde bir, iki, üç ve dört oyuncuyla oynanabiliyor.

Stickman Party Oyunları

1, 2, 3, 4 oyunculu stickman koşu oyunu

Çok oyunculu (Multiplayer) tank oyunları

Futbol oyunu

Araba yarışı oyunu

Çöp adam savaş oyunu

Top sektirme oyunu

Renk boyama oyunu

Düzenli olarak yeni mini oyunlar ekleniyor. En son oyunları oynamak için Stickman Party APK son sürüm indirmenizi tavsiye ederiz.