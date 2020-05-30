İşgal altındaki bir uzay istasyonunu düşmanlardan korumaya çalışacağımız Alien Zone Plus ile aksiyon yüklü anlar yaşayacağız.

Hem Android platformunda hem de iOS platformunda oynaması ücretiz olarak yayınlanan Alien Zone Plus’da enfes derece de 3D grafik açıları bizleri bekliyor. Veba eşiğinde bir şehirde gözlerimizi açacağımız yapımda bir yandan vebaya karşı diğer yandan da istilacılara karşı savaşacağız.

Yeni nesil konsol oyunlarına benzer yapısı ile rakiplerinden ön plana çıkan yapımda oyunculara 22 farklı aşama yer alıyor. 22 farklı sahnenin yer aldığı yapım içerisinde hava değişim döngüleri de yer alıyor.

Birbirinden farklı düşmanlara karşı mücadele edeceğimiz yapımda farklı silah modelleri, farklı karakter modellemeleri, rastgele ekipman sistemi, rastgele canavar modelleri ve daha fazlası yer alıyor.

1 milyondan fazla oyuncuya ev sahipliği yapan oyun, oyuncu incelemelerinde de beklentileri karşılamayı başardı.